Geduld macht sich in Frieding bezahlt

Von: Andrea Gräpel

Freut sich über den Baufortschritt an der Scheuertalstraße: Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz. © Andrea Jaksch

Innenausbau im Feuerwehrhaus fast fertig

Frieding – Die Trockenbauer sind fertig, der Estrich ist verlegt – Kommandantenbüro, Schulungsraum und Küche im neuen Feuerwehrhaus in Frieding nehmen allmählich Form an. Noch wenige Wochen, dann können Feuerwehr und Landjugend ihr Domizil an der Scheuertalstraße in Frieding beziehen.

Lange haben die Feuerwehrler warten müssen. Schon vor mehr als einem Jahr konnte zwar Richtfest gefeiert werden, aber bevor mit dem Innenausbau begonnen wurde, musste eine Entscheidung zum Raumkonzept fallen und darüber, ob die Landjugend in den 400 Quadratmeter großen Anbau mit einziehen soll oder nicht. Diese fiel erst im September – die Landjugend zieht mit ein.

Zwischenzeitlich ist immerhin die andere Hälfte der großen Leichtbauhalle schon vermietet. Wie berichtet, braucht die Feuerwehr für ihr Gerätehaus mit Werkstatt und Umkleiden nur 500 Quadratmeter der 1000 Quadratmeter großen Halle. Die anderen 500 Quadratmeter nutzt nun die Kreisbrandinspektion, also der Landkreis, als Lager für den Katastrophenschutz. So fügt sich alles, denn ursprünglich hatte der Landkreis die Halle genau dafür gekauft, sie dann aber nicht mehr gebraucht und an die Gemeinde Andechs für die Ortsteilfeuerwehr Frieding verkauft.

Nun haben alle etwas davon, sogar das Dorf. Denn die große Fläche vor dem Feuerwehrhaus wird mittlerweile auch für Dorffeste genutzt und ist zu einem Treffpunkt geworden. Fehlt nur noch der Bolzplatz gleich daneben an der östlichen Seite. Geebnet und eingesät ist er bereits. Allerdings glaubt Bürgermeister Georg Scheitz, dass es wohl noch zwei Jahre dauern könne, bis er genutzt werden kann. Aber in Geduld konnten sich die Friedinger ja bereits gut üben.