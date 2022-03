Gefahrstoff ausgetreten - Großeinsatz bei Molkerei

Von: Andrea Gräpel

Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit in Andechs an der Molkerei im Einsatz. © Andrea Jaksch

In der Klostergemeinde Erling herrschte am Freitag Ausnahmezustand. Aus einem Behältnis in der Molkerei war Salpetersäure ausgetreten. Die Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, ihre Fenster verschlossen zu halten, elf Mitarbeiter mussten vorsorglich ins Krankenhaus.



Erling – Der Alarm wurde am Freitag um 8.24 Uhr durch eine Brandmeldeanlage in der Andechser Molkerei Scheitz ausgelöst, zu dem zunächst nur die Freiwilligen Feuerwehren aus Erling-Andechs, Machtlfing und Herrsching gerufen wurden. Allerdings wurde schnell nachalarmiert, nachdem feststand, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Salpetersäuredämpfe handelte, die aus einem sogenannten IBC-Container zwischen Produktionsanlage und Lager der Molkerei ausgetreten waren. 13 der 43 Landkreiswehren waren schließlich vor Ort, dazu Rettungskräfte von BRK, THW und die Polizei. In der Spitze, so die Auskunft des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, waren 240 Retter im Einsatz.

Das Einatmen des Gas-Dampf-Gemisches kann zu Schleimhautirritationen, Bronchialkatarrh, Lungenentzündung und - ödem führen. Da beim Austreten giftige Dämpfe entstehen, wurden deshalb sämtliche Produktionsgebäude sogleich geräumt. Elf Mitarbeiter, so die Firmenleitung, die in Kontakt mit den Dämpfen gekommen waren, mussten vorsorglich im Krankenhaus behandelt werden. Nach letztem Stand am Freitag wurde laut Polizeipräsidium aber glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt. Zehn Mitarbeiter konnten das Krankenhaus schon am Nachmittag wieder verlassen.



Die Erlinger Bevölkerung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mittags sicherheitshalber per Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, Fenster und Türen verschlossen zu halten. Das Polizeipräsidium betont aber, dass zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden habe. Vor Ort wurden ständig Messungen vorgenommen. Am Nachmittag wurde die Warnung deshalb wieder aufgehoben.



Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz stieg als Mitglied der Feuerwehr diesmal nicht in seine Einsatzmontur, war aber bis zum späten Nachmittag am Einsatzort. Die Einsatzleitung war ziemlich schnell auf die Kreisbrandinspektion übergegangen, die auch für den Katastrophenschutz zuständig ist. Kreisbrandinspektor Helmut Schweikart koordinierte die vielen Feuerwehrleute, die aus dem gesamten Landkreis herbeigeeilt waren – außer den drei erstalarmierten Wehren waren Kräfte aus Tutzing, Starnberg, Gilching, Hochstadt, Leutstetten, Gauting, Seefeld-Oberalting, Hechendorf, Berg, Oberpfaffenhofen und Dießen am Einsatzort. Insgesamt seien es 160 Feuerwehrleute gewesen, wusste Scheitz.



Nur diejenigen, die eine Ausbildung im Umgang mit Gefahrstoffen haben, durften in speziellen Chemie-Schutzanzügen ins Gebäude hinein. Und da eine Sauerstoffflasche nur 30 Minuten ausreicht, waren viele nötig, die sich abwechselten, um zu verhindern, dass die Säure in den Kanal läuft. „Erfolgreich“, freute sich Scheitz am Nachmittag und war erleichtert. Unterstützung hätten zwischenzeitlich auch eine sogenannten analytische Taskforce der Berufsfeuerwehr München sowie externe Spezialisten geleistet. Erst nach 15 Uhr war der Einsatz beendet. Zu dem Zeitpunkt waren immer noch rund 50 Feuerwehrleute und Rettungskräfte des BRK vor Ort.



Vor dem Einsatzende war es den Verantwortlichen von Molkerei und Polizei nicht möglich, in das großräumig abgesperrte Gebäude zu gelangen, um nach der Ursache zu suchen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein gebrochener Kunststoffschlauch zur Freisetzung der Chemikalie. Da diese mit Metall in Berührung kam und dieses zersetzte, entstanden potenziell gesundheitsgefährdende Gase. Die Polizei geht von einem Defekt aus. Die Produktion konnte nach Auskunft von Georg Scheitz ab 14.30 Uhr extern schon wieder hochgefahren werden.



Die Milchanlieferer wurden in der gesamten Zeit schon vor Andechs abgefangen, die Milch auf Sammelwagen umgeladen. Scheitz war am Ende nicht nur erleichtert – „ich bin froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde“, betonte er. Er war auch genauso beeindruckt wie Irmgard Strobl von der Firmenleitung: „Die Einsatzkräfte haben einen super Job gemacht.“ Zur Belohnung gab es vom Bürgermeister eine Brotzeit.



