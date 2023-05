„Gegenseitiges Unterhaken immer wichtiger“

Ein Abend zu Ehren des Ehrenamts, dazu hatte Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz in die Carl-Orff-Volksschule eingeladen. © Andrea Jaksch

Ehrenamt ist kein beliebiges Hobby. Als selbstlose Helfer halten Ehrenamtliche die Gesellschaft zusammen und wurden dafür in Andechs am Dienstag im Rahmen des Ehrenamtsempfangs der Gemeinde in der Carl-Orff-Volksschule ausgezeichnet. 178 Einladungen hatte das Rathaus an verdiente Ehrenamtler verschickt – darunter 36 Vereine, repräsentiert durch jeweils zwei Vorstände.

Andechs - „Ihr Ehrenamtlichen seid ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Es ist schon enorm, wie man sich über Jahrzehnte engagiert“, betonte Bürgermeister Georg Scheitz im rappelvollen Schulfoyer. Und er weiß, wovon es spricht, schließlich ist der Rathauschef seit seinem 16. Lebensjahr aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Erling und rückt auch heute noch mit aus. 18 Jahre war er zudem Feuerwehrvorstand, engagiert sich in Trachten- und Veteranenverein sowie im TSV Erling-Andechs. Scheitz ist glücklich, dass der Ehrenamtsempfang nach überstandener Coronapause nun endlich wieder stattfinden konnte und betonte, dass es mit den rund 180 erschienenen Ehrenamtlern, weitaus mehr sind, die sich in Andechs rund ums Jahr verdient machten. „Es wären eigentlich dreimal so viele. Ehrenamt ist unser Pfund in Andechs.“

Auch Landrat Stefan Frey zeigte sich beeindruckt: „Sie sitzen hier, weil sie der Allgemeinheit etwas zurückgeben. Die Ehrenamtskarte hat richtig Hochkonjunktur. Das gegenseitige Unterhaken wird immer wichtiger. Sie sind wirkliche Vorbilder für unsere Gesellschaft.“

Neben Gemeinderäten und Repräsentanten der drei Andechser Feuerwehren fanden sich Ehrenämter ganz unterschiedlicher Couleur zum Empfang ein. Die Mitglieder des Sozialbeirates und Asylhelfer waren ebenso zugegen wie die Einsatzleitung der Amphibienrettung, die Maikronenbinderinnen, Ortsbäuerinnen und Obmänner, Jagdvorstände sowie die Organisatorinnen des Ferienprogramms. „Enorm, wie vielfältig und mit welchem Zeitaufwand hier seit Jahrzehnten Beistand und Hilfe geleistet wird. Sei es von Kultur bis hin zum Engagement um die Kranken“, so Scheitz.

Ärmel hochkrempeln hieß es am Dienstag auch für das fleißige Rathausteam, das den Gästen am Buffet allerlei Kulinarisches servierte. „Das Essen kommt vom Catering. Aber fast alle aus der Gemeindeverwaltung helfen heute“, so Stephanie Widera, Assistentin des Bürgermeisters.

Mit Roland Hefter rief Scheitz seinen ganz besonderen Überraschungsgast auf die Bühne: „Einen, der im Leben steht, auf vielen Bühnen zu Hause ist, ob bei den Brettl-Spitzen oder nur mit der Gitarre, einer der im Stadtrat sitzt, der sich auch um die Bürger kümmert“. Der Liedermacher, Sänger Kabarettist, Schauspieler und Münchner Stadtrat Hefter weiß aus eigener Erfahrung: „Ohne Ehrenamt würde in unserer Gesellschaft nichts mehr funktionieren.“ Hefter, der sich im Verein Helferschwein für soziale Projekte einsetzt, sorgte mit seinem humorig-musikalischen Auftritt für ausgelassene Stimmung im Volksschulfoyer.

Nilda Frangos