Gemeinderat bildet Katastrophen-Team

Von: Andrea Gräpel

Dunkel und kalt bleibt’s, wenn durch die Leitungen kein Strom mehr fließt. © Nicolas Armer/DPA

Die Bevölkerung frage schon nach, deshalb hakte SPD-Gemeinderat Christian Kaiser nach: Was macht die Gemeinde Andechs, wenn es zu einem Blackout kommt? Ordnungsamtsleiter Peter Kirchbichler hat einen Plan, und eine Task-Force soll es auch geben.

Andechs – Die Nachricht, dass es in diesem Winter zu einem lang anhaltendem Stromausfall kommt, sei „natürlich“ auch im Rathaus Andechs verfolgt worden, sagte Ordnungsamtsleiter Peter Kirchbichler am vergangenen Dienstag den Gemeinderäten. Er war in die Ratssitzung eingeladen worden, nachdem SPD-Gemeinderat Christian Kaiser nach einem „Notfallplan“ gefragt hatte. Mittlerweile habe es auch ein Treffen mit Vertretern der Feuerwehren gegeben, berichtete Kirchbichler. „Positiv ist: Die Feuerwehren sind einsatzfähig.“ Seitens der Gemeinde werde noch geprüft, inwieweit im Rathaus eine Versorgung aufrecht erhalten werden müsse.

Markus Schmolz von der Bürgergruppe legt Wert drauf, dass wenigsten Turnhallen beheizbar sein sollten. So einfach sei das nicht, dazu seien Anschaffungen notwendig, um den Strom umzuwandeln, da er aus Generatoren nicht einfach eingespeist werden könnte. „Trotzdem sind für uns die vorhandenen Treibstoffvorräte wichtig“, sagte Kirchbichler.

Diesbezüglich schaue es gut aus. Diesel- und Heizöltanks im Bauhof seien voll aufgetankt, die Tanks im Feuerwehrhaus und im Vereinsheim Frieding ebenfalls. Gleiches gilt für den Pellet-Tank im Feuerwehrhaus Machtlfing. Der Tank im Rathaus sei noch leer, weil das Rathaus an das Fernwärmenetz der Schule angeschlossen ist. Heizungen aber laufen nicht ohne Strom, und Aggregate gebe es zwar genug, aber nur wenige 20-Liter-Kanister, um sie zu befüllen. Aber auch nur neuere Aggregate könnten eine Stromqualität liefern, die auch verwertbar sei. Zwingend notwendig seien Netztrennschalter. „Die gemeindlichen Gebäude sind nicht dafür ausgerüstet“, räumt Kirchbichler ein.

Aktuell liefen Gespräche mit den größeren Andechser Firmen, im Krisenfall dort vorhandene Aggregate möglicherweise gemeinsam zu nutzen, ebenso werde gerade geprüft, ob mit dem Block-Heizkraftwerk in der Schule der Bereich Schule/Turnhalle/Kinderhaus und auch das Rathaus versorgt werden könne.

„Mir ist wichtig, dass die Bevölkerung weiß, wir tun was“, sagte Kaiser, „die sollen sehen, dass wir dran arbeiten“. Deshalb schlug er in einem Antrag zur Geschäftsordnung ein „Katastrophen-Team“ aus den Reihen des Gemeinderats vor, dem auch die Kommandanten angehören sollen. Darauf einigten sich die Gemeinderäte, nachdem einige dagegen gestimmt hatten, weil diese nicht explizit im Antrag berücksichtigt worden waren. Mit dieser Task-Force sollte Andechs gewappnet sein. Warum über den nächsten Sachstand allerdings erst am Ende des Winters im Februar wieder berichtet werden soll, hinterließ bei einigen Gemeinderäten wiederum ein Fragezeichen.