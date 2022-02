Frieding Nord: Grünes Aufbäumen

Anne Franke fordert Umsetzung der Nutzungsuntersagung

Das Verfahren ist bereits eingeleitet, die Anhörung zur Herausnahme einer 1,6 Hektar großen Fläche im Gewerbegebiet Frieding Nord läuft heute aus. Der Kreistag wird vermutlich noch vor der Sommerpause final darüber entscheiden. Von Seiten der Gemeinde und der Kreisbehörde bestehen keine Bedenken, sonst wäre die Erweiterungsfläche nicht in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Firma Strobl aufgenommen worden. Die Grünen fordern trotzdem eine sofortige Nutzungsuntersagung.

Frieding - Die Entscheidung über die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist am Ende eine politische. Und Anne Franke, die für die Grünen nicht nur im Kreistag, sondern auch im Landtag sitzt, stellt sich erneut hinter die Gegner dieser Herausnahme – zuletzt trat Anton Jost als Unterzeichner einer Petition auf. Diese wurde vor einer Woche behandelt. Einiges darin ist überholt, weil durch Satzungsbeschluss im Nachhinein rechtsgültig – nicht aber das Gelände der Firma Strobl betreffend. Diese Betriebserweiterung darf erst erfolgen, wenn die Herausnahme des betreffenden Teils aus dem Landschaftsschutzgebiet unter Dach und Fach ist. Genau an diesem Punkt setzt Anne Franke nun in einer Beschwerde an.

Der Bauwerber hat dort 2014 unerlaubterweise einen Lagerplatz errichtet. Das Landratsamt verhängte drei Jahre darauf auf Anweisung der Regierung von Oberbayern eine Nutzungsuntersagung. Strobl kam dieser Auflage nicht nach, nachdem sich durch die Bauleitplanung abzuzeichnen schien, dass die Rechtmäßigkeit hergestellt werden könnte. Allerdings zog sich das Verfahren bis September vergangenen Jahres hin (wir berichteten).

Gleichwohl verweist Anne Franke darauf, dass sowohl eine von Michael Strobl eingereichte Klage gegen die Nutzungsuntersagung vom Verwaltungsgericht abgewiesen als auch die Berufung 2020 nicht zugelassen wurde. „Es ist empörend, dass das Landratsamt nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt tätig wurde“, sagt sie. Niemand wisse, unabhängig von der endgültigen Entscheidung, ob sich die Lagerung nicht negativ auf den Boden ausgewirkt habe. Die Gautinger Landtagsabgeordnete fordert deshalb, noch vor der finalen Entscheidung im Kreistag Untersuchungen einzuleiten und die Nutzungsuntersagung durchzusetzen. Dem gegenüber steht vermutlich die Abwägung der Verhältnismäßigkeit, sollte eine Zustimmung zur Herausnahme erfolgen. Eingeleitet worden war das Verfahren im Dezember im Kreisumweltausschuss wie berichtet nur gegen zwei Stimmen. Anne Franke fordert dennoch, dass sich der Bauwerber, wie es bei allen anderen Bürgern auch gefordert werde, bis dahin an geltendes Recht halten sollte und den Lagerplatz zurückbauen müsse.