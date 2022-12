Gewerbesteuerrückgang ist „dramatisch“

Von: Andrea Gräpel

Im Juni sollen auf dem Gelände an der Carl-Orff-Grundschule die ersten Turnübungen gemacht werden können. Bürgermeister Georg Scheitz ist zuversichtlich und freut sich auf den Bewegungsparcours. © Andrea Jaksch

Das bringt das Jahr 2023: Bürgermeister Georg Scheitz erweist sich als guter Netzwerker.

Andechs – Bürgermeister Georg Scheitz freut sich noch immer, dass die ärztliche Versorgung in Erling nicht nur gesichert, sondern unter anderem mit einer einheimischen Ärztin aus Erling besetzt werden konnte (wir berichteten). „Da muss man ganz schön netzwerkeln, damit der Ort sich nicht nur selbstversorgen kann, sondern auch aus den eigenen Reihen“, sagt der Bürgermeister stolz. Das Thema Nahversorgung treibt ihn um. Das Nahversorgungskonzept ist bereits angestoßen und soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Das läuft. Zu seinen dringlichsten Themen zählt Scheitz andere.

Feuerwehrhaus

Das Feuerwehrhaus in Frieding zum Beispiel. Von außen sieht es fertig aus. Im Juni wurde Richtfest gefeiert, das Dach war da schon drauf. Mittlerweile ist auch die Fassade längst fertig. Funktionsfähig ist es aber noch lange nicht. Scheitz nennt es sportlich, wenn bis August 2023 alles fertig wäre. Natürlich würde es ihn freuen, im September Einweihung feiern zu können. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun, angefangen mit der Bodenplatte. Für die Verzögerung hatte auch die Entscheidung über den Verbleib der Landjugend gesorgt, die nun mit einzieht.

Die Bodenplatte im vermietbaren hinteren Teil der Halle soll noch im Dezember fertig sein. Wie berichtet, hat der Kreis diesen Teil angemietet und zieht auf diese Weise nun doch in die Leichtbauhalle ein, die er ursprünglich als Katastrophenschutzzentrum verwenden wollte. Die Gemeinde Andechs kaufte sie, nachdem das Zentrum in Machtlfing untergebracht worden war. Die Halle soll nun als zusätzliches Lager dienen. Scheitz freut sich: „Für uns ist das gut. Der Kreis ist ein stabiler Mieter.“ Nun muss nur noch die Feuerwehr in den vorderen Teil einziehen können. „Der gesamte Innenausbau fehlt. Wir warten aktuell auf die Planung der Haustechnik, um auch im Anbau anfangen zu können.“

Da die Landjugend wie berichtet mit der Feuerwehr in das neue Haus einzieht, wird das alte Feuerwehrhaus an der Widdersberger Straße leerstehen. „Wir werden es meistbietend verkaufen“, sagt Scheitz. Den Erlös brauche die Gemeinde, um das neue Feuerwehrhaus zu finanzieren.

Wohnungsbau

Der erste Spatenstich ist auch an der Herrschinger Straße erfolgt, dort wo die Maro-Wohnungsbau-Genossenschaft 31 Wohnungen und eine Tagespflege mit zwölf Plätzen baut. Der Kran steht schon. Beim Blick aus seinem Bürofenster muss Scheitz lachen: „Kräne haben wir ohne Ende.“ Nicht weit entfernt baut auch die VR Bank ihr Wohn- und Geschäftshaus neu. Der Genossenschaftsbau ist für die Gemeinde Andechs insofern wichtig, als die Gemeinde sich ein Vorbelegungsrecht hat zusichern lassen. Scheitz sind aus einer Informationsveranstaltung allein fünf bis sechs Interessenten bekannt.

Der Bürgermeister hofft, dass die Tiefgarage bereits über den Winter fertig wird. Als Einzugstermin steht 2024 in seinem Kalender. Dann kann auch die Tagespflege eröffnen. Einen privaten Träger hat die Gemeinde mit La Villa Vita aus Wielenbach bereits auserkoren. Die Ausschreibung war in Zusammenarbeit mit der Maro erfolgt. „Ich hoffe, dass die Tagespflege den Ort einbindet und offenbleibt, damit die ältere Generation ins Dorfleben eingebunden bleibt.“ Froh ist er in diesem Zusammenhang auch um die Nachbarschaftshilfe Andechs. „Die ist gut unterwegs“, sagt er.

Bewegungsparcours

Lange bastelt die Gemeinde bereits an dem Konzept für einen Bewegungsparcours an der Carl-Orff-Volksschule. Landschaftsarchitektin Monika Treiber und Markus Blacek von der Mobilen Umweltschule hatten das Konzept erarbeitet, nachdem die Schule unter den Schülern schon einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben hatte, dessen Ergebnisse den Gemeinderat begeistert hatten. Das Konzept der Planer hat einiges übernommen. Sogar ein Drachen ist noch zu finden, auch wenn er nicht als Klettergerüst geplant ist, wie es des der Fantasie der Schüler entsprungen war. Im Entwurf taucht der Drachen hinter dem geplanten Kleinspielfeld und der Sprunggrube auf – aus Pflanzen und Naturmaterialien geformt und eigentlich nur von oben als Drache zu erkennen. Auch zwei Außenklassenzimmer sind auf der Fläche vorgesehen sowie Außensportmöglichkeiten. Die Sprunggrube zum Beispiel. Der Parcours soll im kommenden Jahr realisiert werden. Mit 190 000 Euro Kosten viel teurer als geplant, dafür wurde der Gemeinde eine Förderung (45 Prozent) nach dem Leader-Programm zugesichert „Die erste Turnübung werden wir dort im Juni machen können“, sagt Scheitz zuversichtlich. Im März hofft er auf den vorzeitigen Baubeginn. Die Arbeiten sollen in drei Abschnitten erfolgen.

Finanzen

Für das alles braucht es finanzielle Mittel, die der Gemeinde aktuell wegbrechen und dem Bürgermeister tiefe Sorgenfalten auf die Stirn bringen. „Die Gewerbesteuer geht dramatisch runter“, sagt er. Über die Ursache dafür ist er sich noch nicht ganz sicher, vermutet aber Corona-Nachwehen. „Wir müssen Vorauszahlungen zurückzahlen.“ Das trifft den Haushalt sehr empfindlich und wird den Gemeinderat viel beschäftigen. Denn es muss gespart werden. Wo? Das entscheiden die Haushaltsberatungen.

Nahversorgung

Derweil versucht Scheitz weiter zu „netzwerkeln“ und die Nahversorgung voranzutreiben. Die beiden Arztpraxen, die Erling früher schon hatte, sind wieder besetzt. Gerne hätte Scheitz noch mehr „Versorger“ am Ort, beziehungsweise würde er gerne Erweiterungsmöglichkeiten schaffen, so dass Andechser Bürger nicht in andere Gemeinden pendeln oder einkaufen müssen. Ein Schlafort soll Andechs nicht werden. Das Konzept ist bereits in Auftrag gegeben und wird im nächsten Jahr vorliegen. Was davon gleich realisierbar ist, zum Beispiel neue Standorte für Supermärkte, damit sie der wachsenden Einwohnerzahl angemessen ein größeres Sortiment bieten könnten, ist angesichts der finanziellen Lage aber nicht absehbar.