Freisprechungsfeier: „Handwerker sind Glücklichmacher“

Von: Laura Forster

Große Freude bei den 21 jungen Handwerkern und dem Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder (hinten 2.v.l.) herrschte am Mittwochabend im Klostergasthof Andechs nach der Freisprechung. © andrea jaksch

21 Lehrlingen beendeten bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft in Andechs ihre Ausbildung. Es sind deutlich weniger als 2022.

Andechs – Drei Lehrjahre hatten am Mittwochabend für 21 junge Handwerkerinnen und Handwerker offiziell ein Ende. Nach der Überreichung der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe durch die Obermeister der Innungen im Landkreis sprach Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder im Klostergasthof Andechs die insgesamt 21 Lehrlinge – zwölf weniger als im Vorjahr – feierlich frei. 13 Zimmerer, sieben Schreiner und eine Bäckereifachverkäuferin haben ihre Ausbildung mit Erfolg zu Ende gebracht, ein Kandidat hat leider nicht bestanden. Die Lehrlinge der Metzgerinnung wurden bereits in München freigesprochen.

Gansneder begrüßte wie jedes Jahr die geladenen Gäste aus Kommunalpolitik, Handwerk, die fertigen Lehrlinge mit Familie und Ausbildern sowie Berufsschullehrer, die an den Dutzenden runden Tischen im Gartensaal saßen und gespannt auf die Bühne schauten, zum „Feiertag im Jahr der Kreishandwerkerschaft“. Die Veranstaltung wird im jährlichen Wechsel von Kreissparkasse und VR-Bank gesponsort, heuer war Letztere der Gastgeber. „Sie stehen jetzt an einem Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie sich entscheiden, wie es weitergeht“, sprach Gansneder ins Mikrofon. „Arbeiten Sie als Geselle weiter? Gehen Sie auf die Walz? Verbringen Sie mit Erasmus ein paar Monate im Ausland oder melden Sie sich bei der Meisterschule an?“

Die Hauptsache sei, dass die jungen Männer und Frauen beim Handwerk bleiben, denn „das hat eine Zukunft – und zwar eine gute“, betonte Gansneder. Handwerker brauche man auf der ganzen Welt und in jeder Lebenslage. „Hier haben Sie die Chance, Karriere zu machen.“ Auch wenn der Job durch gestiegene Preise bei Material und Energie, hohe Steuerabgaben, Bürokratie und eine enorme Auftragsnachfrage nicht immer einfach sei, „Handwerker sind Macher, Glücklichmacher und für viele menschgewordene Lebensqualität“. Wie wichtig diese Berufe für die Gesellschaft sind, hätten nun auch die Politik und die Wirtschaft verstanden. „Ohne uns geht es nicht. Wir sind nun an einem Punkt, an dem die Weichen neu gestellt werden können – doch dafür brauchen wir Sie und Ihre Ideen“, sagte der Kreishandwerksmeister zu den neuen Gesellen.

KI auch im Handwerk ein Thema

Dieter Vierlbeck, stellvertretender Hauptgeschäftsführer HWK für München und Oberbayern, sprach das Thema KI an. „Ich habe keine Angst, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. Im Gegenteil, durch KI können kleine Helfer entstehen, die den Arbeitsalltag erleichtern und den Beruf attraktiver machen – vor allem im Lebensmittelhandwerk.“ Metzger- und Bäckerbetriebe beispielsweise finden immer schwerer Lehrlinge und Fachkräfte. Besonders hob Vierbeck den Meisterbonus hervor, den es nur in Bayern gibt und der die Gleichwertigkeit der akademischen mit der handwerklichen Bildung unterstreiche. 2000 bis 3000 Euro bekommen jeder Absolvent.

Landrat Stefan Frey sagte: „Sie haben drei Asse im Ärmel. Um Geld müssen Sie sich nie sorgen, Sie werden immer gefragt sein im Leben und Sie arbeiten im einzigen Berufszweig, der künftig eine Vier-Tage-Woche beanspruchen kann.“ Um die frisch gebackenen Handwerker müsse er sich keine Sorgen machen, „und wenn Sie hierbleiben, dann ist mir um den Landkreis auch nicht bange“.

Zwischen den Reden, der Verleihung der Gesellenbriefe und der Freisprechung sorgte der Musiker und Kabarettist Josef Haberstock, besser bekannt als „Broadway Joe“, für Stimmung mit Liedern und Geschichten.

Innungssieger, Geehrte und freigesprochene Auszubildende

Schreiner-Innungssieger wurde Julius Vollmershausen (Schreinerei Abendschein) und die Auszeichnung „Gute Form“ ging an Jan-Philip Grafe (Schreinerei Müller). Innungssieger der Zimmerer ist Lorenz Anian Maxl (Alois & Thomas Wild) und das beste Gesellenstück stammt von Linus David Hiltl (Holzbau Kahl). Bei den Bäckern wurde Alicia Ludwig (Aumiller Brotfabrik) als Fachverkäuferin geehrt.

Die freigesprochenen Auszubildenden und ihre Ausbilder: Zimmerer: Leopold Anzill (Leopold Göring), Merlin Bachmaier (Holzbau Bedacht), Franz Benedikt Dimbath (Rw Holzbautechnik), Linus David Hiltl, Niclas Oskar Thomas Kaufmann (Bau-Dosch), Andreas Christian Patrick Lindemann (Martin Scharl), Lukas Mair (Andreas Drexl), Laurenz Seraphin Urban Mantel (Christoph Preininger), Lorenz Anian Maxl, Josef Michael Ritzer (Rw Holzbautechnik), Luca Andreas Schneider (Zimmerei Autenrieth), Nicholas Paul Siegle (Fersch), Jakob Peter Smolka (Anton Gansneder). Schreiner: Georg Freiherr v. Gebsattel (Wolfgang Leutenbauer), Jan-Philip Grafe, Celina Michel (Schreinerei Abendschein), Nico Simon Ridder (Schreinerei Schwarzmaier), Paul Luis Schneider (Schreinerei Elmar Schnell), Clemens Christoph Constantin Schweins (Schreinerei Pfisterer), Cornelius Leonard Vetter (Die Schreinermeisterei), Julius Michael Vollmershausen. Bäcker: Alicia Ludwig.