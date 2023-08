Historische Kostbarkeit übergeben

Von: Hanna von Prittwitz

Nun ist das „Andechser Herbarium“ endlich offiziell am richtigen Platz: Der Vorsitzende des Heimatvereins, Karl Strauß (vorn, 2.v.r), übergab die Kostbarkeiten an Prof. Gudrun Kadereit (Mitte), Direktorin der Botanischen Staatssammlung München, und Kurator Dr. Andreas Fleischmann (2.v.l.). Dabei waren Mitglieder des Heimatvereins Erling-Andechs. © Diana geier

Der Fund war eine Sensation und ist es noch, nun hat er auch offiziell seinen Platz gefunden: Der Heimatverein Erling-Andechs hat der Botanischen Staatssammlung München zwei historische Herbarien aus dem Kloster Andechs übergeben.

Erling/Andechs – Als Peter Klein und Robert Klier vom Heimatverein Erling-Andechs 2019 bei Aufräumarbeiten in der Alten Schule eine Kiste mit einem Pflanzenbuch in die Hände fiel, wussten sie auf Anhieb: Das ist etwas Besonderes. Ein Schreiben auf der lose gebundenen Blattsammlung des 2019 verstorbenen Vereinsmitglieds Manfred Scheffold bestätigte die Annahme. Über Umwege gelangte der Schatz in die Botanische Staatssammlung in München. Dann kam Corona. Daher fand erst in diesen Tagen die offizielle Übergabe des „Andechser Herbariums“ statt, wie die Wissenschaftler die kleine Sensation getauft haben.

Bei dem Fund handelt es sich um sogenannte historische Herbarien, also Sammlungen getrockneter Pflanzen, aufgeklebt auf Herbarbögen. Die beiden „Andechser Herbarien“ stammen aus den Jahren 1742 und 1878. „Damit dürfte das ältere der beiden eines der ältesten – wenn nicht sogar das älteste – bisher bekannte Herbar aus Bayern darstellen, gerettet durch den glücklichen Zufallsfund im Kloster Andechs und nun fachmännisch aufbewahrt und wissenschaftlich kuratiert in der Botanischen Staatssammlung München“, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatssammlung von gestern.

Das jüngere der beiden Herbarien enthält Pflanzen, die laut Etikett durch „P. Ambrosius Böck […] in Andechs im Sommer 1878 gesammelt“ wurden und beinhaltet etwa 100 in Zeitungen eingelegte und gepresste Pflanzen aus der Gegend um Andechs. Das ältere Herbar ist in gebundener Buchform gestaltet, als sogenanntes Pflanzenbuch, und enthält 106 paginierte Seiten.

Sein Titel „Sylvester de Boricanis ex Castro franco. Anno D’ 1742 Padua Mense Maij“ gibt Hinweise auf den Pflanzen-Sammler: Sylvester de Boricani aus Castelfranco. Die Jahreszahl bezieht sich vermutlich auf Monat und Jahr der Herstellung des Herbarbuches im Monat Mai des Jahres 1742. „Es ist unwahrscheinlich, dass mit Mai 1742 das Sammeldatum der Pflanzen gemeint ist. Denn unter den vielen im blühenden Zustand gepressten Pflanzen in diesem Werk sind auch etliche, die im Mai nicht blühen, so etwa Natternkopf, Heilziest und Ysop. Es ist wahrscheinlicher, dass die einzelnen Pflanzen über einen längeren Zeitraum gesammelt und gepresst wurden, und erst das Gesamtwerk im Mai 1742 in Padua fertiggestellt wurde“, vermutet Dr. Andreas Fleischmann, Kurator für Blütenpflanzen an der Botanischen Staatssammlung.

Pro Seite sind in dem Büchlein je drei bis fünf Pflanzen aufgeklebt und mit einem nummerierten Etikett versehen, das neben dem Pflanzennamen manchmal noch einen beschreibenden kurzen lateinischen Text enthält. Überwiegend sind Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet vertreten, daneben aber welche aus gemäßigten Gebieten. Es finden sich auch Zierpflanzen wie Kapuzinerkresse sowie viele Heilpflanzen, die vermutlich in einem Klostergarten aufgesammelt wurden. Sie sind weitestgehend nach ihrer Verwandtschaft sortiert. Auf den Etiketten ist die Benennung der Pflanze angegeben, teilweise ergänzt durch ihren Verwendungszweck zum Beispiel „zu Heilzwecken“.

„Dieses ,Andechser Herbar‘ ist eine historische und wissenschaftliche Kostbarkeit“, da sind sich die Wissenschaftler einig. In Deutschland dürften nur sehr wenige Exemplare solch alter Herbarien existieren: Das älteste davon ist das Ratzenberger Herbarium im Kasseler Ottoneum, das von 1556 bis 1592 angelegt wurde. Auch im Herbarium Göttingen finden sich drei noch ältere Herbarien: Sie stammen aus 1732/33 und wahrscheinlich aus der Zeit um 1700.

Mit der offiziellen Übergabe endet auch eine kleine Odyssee der Kostbarkeit, die nach dem Fund geschwind eingefroren wurden, um sie zu konservieren. Wie Fleischmann gestern andeutete, habe die Klärung der Zuständigkeit einige Zeit in Anspruch genommen. Denn genau genommen fand Manfred Scheffold die Sammlung wohl bereits 2003. Sie galt zwar unter Wissenschaftlern gleich als „Kostbarkeit ersten Ranges“. Doch mit dieser Erkenntnis wurde Scheffold dann allein gelassen. Mit dem Hinweis, nicht unnötig darin zu blättern und es vor Licht zu schützen, erhielt er es wieder zurück und verwahrte es in dem Kästchen. Bis zu dem Tag, an dem der Heimatverein den Dachboden der Alten Schule aufräumte.