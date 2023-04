Horst für Storch auf dem Rathaus

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Sicher angebracht: Mitarbeiter von Bauspengler Christian Koder montierten kurz vor Ostern eine Nisthilfe auf dem Rathaus in Erling. Der Storch selbst hat sich bisher jedoch nicht blicken lassen. © Koder GmbH

Gemeinde lässt Nisthilfe für Storch installieren, nachdem sein Quartier, das er gerade beziehen wollte, abgebaut und versperrt wurde.

Erling – Das Nest ist hergerichtet, fehlt nur noch der Storch: Stand vorigen Donnerstag wurde der Storch, der auf dem Dach vom Gasthof Hemberger in Erling sein Quartier aufschlagen wollte, zuletzt am Sonntagabend gesehen. Da seine erste Wahl für einen Horst nicht so gut war, bekommt er nun ein neues Angebot.

Wie berichtet, hatten die Eigentümer des Gasthofs den Abluftkamin, auf dem der Storch sich zunächst niederlassen wollte, versperrt, weil er noch in Betrieb ist. Seit Montag war Bürgermeister Georg Scheitz bemüht, ein Ersatz-Zuhause für den Storch zu errichten. Vorige Woche wurde nun eine Nisthilfe, die die Gemeinde Andechs von der Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd erwerben konnte, durch Bauspengler Christian Koder und sein Team auf dem Dach des Rathauses installiert und mit Eichenreisig gefüllt, auf dem sich der Storch nur noch niederlassen müsste. Die beiden Kamine im Rathaus sind nicht mehr in Betrieb, da das Verwaltungsgebäude über Fernwärme durch das Blockheizkraftwerk der Schule mitversorgt wird, erklärt Bürgermeister Georg Scheitz. „Der Kamin, auf dem das Nest jetzt ist, ist der alte Kachelofen in der Ratsstube, der auch nicht mehr benutzt wird“, so Scheitz.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Storch. Nicht nur der Bürgermeister, sondern viele Erlinger mehr werden die Daumen drücken und immer wieder einen Blick aufs Rathausdach werfen. Georg Scheitz’ größte Freude wäre ein Brautpaar im Rathauseingang – und drüber thront der Storch.