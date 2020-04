Immer und überall zur Stelle: Ehrenzeichen für Lokalpolitiker Georg Zerhoch

Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten bekam Gemeinde- und Kreisrat Georg Zerhoch aus Frieding.

Frieding/Starnberg – Es gibt Menschen, die sind hoch engagiert und das unaufgeregt und bescheiden. Georg Zerhoch aus Frieding ist so einer. Der CSU-Gemeinde- und Kreisrat wollte gar nicht erst zur letzten Sitzung des Kreistags in dieser Wahlperiode kommen, als er von Landrat Karl Roth erfuhr, dass er dort ausgezeichnet werden soll. Und nicht mit einer kleinen Landkreismedaille, sondern mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern. Das bekommt schließlich nicht jeder, und so kam Georg Zerhoch doch zur Sitzung.

Eigentlich sollte die Auszeichnung beim Empfang der Gemeinde übergeben werden, doch der war der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Also nutzte Karl Roth die Kreistagssitzung, um seinem langjährigen Weggefährten die verdiente Würdigung zukommen zu lassen. „Immer und überall und meist ganz unaufgeregt“ engagiere sich Zerhoch, sagte Roth: „Du bist halt immer da, wo Not am Mann ist und kümmerst Dich einfach. ,Damit was weitergeht‘, wie Du immer sagst. Solche Menschen wie Dich, lieber Schorsch, braucht unsere Gesellschaft.“

Landrat kennt keinen Verein, in dem Zerhoch nicht Mitglied ist

Roth kennt keinen Verein, in dem Zerhoch nicht Mitglied ist – und er ist immer mehr als nur dabei, nämlich hoch aktiv. 47 Jahre ist er bei der Feuerwehr Frieding, war Kommandant und Vorstand. Der Zerhoch-Hof sei generell vielseitig einsetzbar, nicht nur für Feuerwehrübungen, auch für die Maibaumwache, den Pflanzenmarkt des Obst- und Gartenbauvereins, Jubiläen und vieles mehr. Zerhoch war federführend bei der freiwilligen Landzusammenlegung für eine mögliche Umgehung: „Ohne Deinen Einsatz wäre das nicht möglich gewesen. Im Osten von Frieding konnte durch geschickte Grundzusammenlegung ein Straßenkorridor freigehalten werden.“

Roth versuchte, wenigstens einen Teil von Zerhochs Verdiensten aufzulisten: Er mäht den Bolzplatz, räumt im Winter die Straßen, arbeitet in der Pfarrverwaltung mit, war an Leichenhaus, Kindergarten „Sternschnuppe“ und Vereinshaus beteiligt, und und und. Kanonier ist er auch am Volkstrauertag, transportiert die Baumstämme für das Symposion Kunst und Bier auf den Heiligen Berg, war im Vorstand praktisch aller Vereine und der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung.

„Du hast immer ein offenes Ohr für die anderen. Du scheust Dich nicht, in schwierigen Situationen Deine Meinung zu äußern und zu vertreten und Du wägst die unterschiedlichen Belange geschickt miteinander ab“, sagte der Landrat in der Laudatio. Als Zerhoch vor 24 Jahren in den Gemeinderat Andechs einzog, wurde Karl Roth in der Klostergemeinde zum Bürgermeister gewählt. Gemeinsam kämpften sie für Rothenfeld und auch für eine Lösung in Frieding Nord. Seit 2002 ist Zerhoch im Kreistag und bleibt es auch.

