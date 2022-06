In Frieding sind die Ochsen los

Von: Laura Forster

Die Vorbereitungen für das Ochsenrennen am Pfingstsonntag laufen auf Hochtouren: Mit dabei sind unter anderem (v.l.) Marcus Essig, Stephan Grenzebach und Ochse Franz Josef, Eva Wolf, Valentin Sedlmayr, Stefan Wohlmuth, Trachtenvereinsvorsitzender Michael Schaumberger und Ochse Xaverl, Florian Engl und Landjugendvorsitzender Alexander Wertatschnik. Das wird eine super Sache, die niemand so schnell vergessen wird. Michael Schaumberger, Vorsitzender des Trachtenvereins Frieding © Andrea Jaksch

Den kommenden Pfingstsonntag werden die Friedinger vermutlich nicht so schnell vergessen. Denn schon seit Monaten bereiten der Trachtenverein und die Landjugend das erste Ochsenrennen im Landkreis vor – mit Frühschoppen, Wettbüro und Party im Stadl.

Frieding – „Ein Oldtimertreffen kann ja jeder veranstalten, zu unserem 100. Jubiläum haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt“, sagt Michael Schaumberger (52), Vorsitzender des Trachtenvereins Frieding. Zusammen mit der Landjugend Frieding, die heuer ebenfalls Geburtstag feiert, hat Schaumberger monatelang darauf hingearbeitet: Am Pfingstsonntag findet das erste Ochsenrennen im Landkreis Starnberg statt.

Schon im Oktober vergangengen Jahres war die Veranstaltung in Frieding geplant. „Coronabedingt mussten wir aber alles absagen“, sagt Schaumberger. Umso mehr freut es ihn, dass das Rennen nun am Pfingstsonntag, 5. Juni, stattfinden kann – ohne Corona-Regeln. „Das wird eine super Sache, die niemand so schnell vergessen wird“, ist er sich sicher. Ochsen von 15 Landwirten aus Frieding und den umliegenden Dörfern treten mit ihren Reitern gegeneinander an.

Schaumberger, der Nebenerwerbslandwirt ist und rund 40 Milchkühe zu Hause stehen hat, hat sich vor einiger Zeit für das Rennen zwei Ochsen gekauft. Xaverl, ein dreijähriger Pinzgauer, soll von Tochter Lena geritten werden. Auf Franz Josef, einem ebenfalls dreijährigen Murnau-Werdenfelser, soll Neffe Stefan sitzen. „Zum Reiten selbst bin ich zu alt“, sagt Schaumberger. Der 52-Jährige bereitet die Ochsen jedoch vom Boden aus für das Rennen vor. „Das ist wie bei einem jungen Pferd. Die beiden standen jetzt jahrelang nur auf der Koppel und kennen nichts.“

Allein das Einfangen und in den Stall bringen habe Stunden gedauert, berichtet er. Schritt für Schritt und mit viel Geduld gewöhnte Schaumberger die Tiere an Halfter und Gurt. „Den habe ich aus alten Feuerwehrschläuchen gebastelt“, sagt der Vorsitzende des Trachtenvereins. Diese Woche stand das Trainingslager für die Ochsen an. Zusammen mit den Reitern übte Schaumberger jeden Tag für das Rennen.

Beim Ochsenstammtisch, bei dem sich die Besitzer und Reiter regelmäßig treffen, holte sich Schaumberger letzte Tipps und Tricks. „Konkurrenz gibt es bei uns nicht. Wir sehen das als Gaudi“, sagt er. Ochsen seien zwar sehr genügsame Tiere, aber jeder wisse, dass die Tiere auch mal bocken oder abrupt stehen bleiben können. „Oben zu bleiben ist das Wichtigste“, sagt Schaumberger. Und das aus wichtigem Grund: „Wer in der Arena runterfällt, ist disqualifiziert.“ Die Arena haben fleißige Helfer ein paar Meter entfernt vom Fußballplatz in Frieding errichtet.

Die Strecke ist 100 Meter lang und acht Meter breit. In Vierer-Teams starten die Tier und Reiter, die jeweils besten zwei kommen weiter. Zum Schluss gibt es ein Finale der vier besten Ochsen. „Ein Rennen kann schnell vorbei sein, sich aber auch eine halbe Stunde ziehen“, sagt Schaumberger. In der Arena darf er seine Reiter nicht mehr unterstützen, Lena, Stefan und die anderen sind dann auf sich alleine gestellt.

In Zielnähe haben die beiden Vereine einen überdachten Unterstand mit Heu, Stroh und Wasser aufgebaut, in dem die Tiere warten, die gerade nicht an der Reihe sind. „Kühe sind Herdentiere, die würden sich gar nicht von den anderen entfernen. So haben sie einen Ansporn, ins Ziel zu kommen“, erklärt der 52-Jährige. Alle teilnehmenden Tiere seien bereits vom Amtstierarzt durchgecheckt worden. „Es wurde eine Blutprobe genommen und geschaut, ob der Ochse irgendwelche Seuchen hat. Das war zum Glück bei keinem der Tiere der Fall.“

Auch in Sachen Tierschutz sehen sich Schaumberger und sein Team gerüstet. „Wir haben verschiedene Organisationen angeschrieben und zum Rennen eingeladen“, sagt Alexander Wertatschnik (30), Vorsitzender der Landjugend. „Wir wollten proaktiv unterwegs sein.“ Auch mit den Veranstaltern der bekannten Ochsenrennen in Münsing und Haunshofen ist Wertatschnik in Kontakt. „Die haben da einfach mehr Erfahrung und können uns unterstützen.“

Bevor das Rennen am Sonntag um 13 Uhr startet, beginnen die beiden Vereine den Tag mit einem Frühschoppen im Stadl der Landjugend (Drößlinger Straße), bei dem jeder willkommen ist. „Es gibt Weißwürscht und Bier, außerdem spielt die Blaskapelle“, sagt Wertatschnik. Um 11 Uhr werden die Ochsen-Reiter-Paare einzeln vorgestellt, „ab dann kann gewettet werden“. Ein Los kostet zwei Euro, als Preise warten Gutscheine für lokale Läden und Restaurants.

Der Eintritt in den Stadl, in dem nach dem Rennen die „Blechschlawiner“ spielen und ab 22 Uhr ein DJ auflegt, kostet fünf Euro. „Da ist dann auch ein Festabzeichen dabei“, sagt Schaumberger, der hauptberuflich bei der AWA Ammersee arbeitet. Der Besuch beim Ochsenrennen ist kostenlos, für Getränke und Speisen ist mit zwölf Ausgabestellen gesorgt. „Es wird Bier aus Andechs und vom Starnberger Brauhaus ausgeschenkt. Regionalität ist uns wichtig.“

Bis ins kleinste Detail haben die zwei Friedinger Vereine den Tag geplant – jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Einen Ausweichtermin haben wir nicht. Die Dichte an Veranstaltungen ist so groß, dass jedes andere Wochenende schon doppelt und dreifach belegt ist“, sagt Schaumberger. „Wir sind jedoch zeitlich flexibel. Sollte ein Schauer kommen, wartet wir den ab und fangen danach mit dem Rennen an“, ergänzt Wertatschnik.