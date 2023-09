Ins Holz mit dem Jagdaufseher

Teilen

Ferienprogramm Andechs: 14 Kinder konnten von Jagdaufseher Klaus Peters und den anderen Betreuern eine Menge über den Wald lernen. © privat

Ferienkinder im Wald: Jagdaufseher Klaus Peters hat in den Ferien Mädchen und Buben wieder Wichtiges über den Wald beigebracht, und heuer hatte er Unterstützung.

Andechs – Klaus Peters ist Jagdaufseher von den Revieren Unering und Widbuchet. Während der Ferienzeit ist er viel unterwegs, um unzählige Ferienkinder mit dem Wald und seinen Bewohnern vertraut zu machen. Zuletzt zog er mit Gruppe vom Ferienprogramm Andechs durchs Holz, 14 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und eine Betreuerin. Unterstützung erhielt Peters von Naturschutzwächter und Biberberater im Landkreis Weilheim, Walter Heußler, sowie von den Drohnenpiloten Bigi und Anton Lenz von der Andechser Kitzrettung. Als wenn das nicht genug gewesen wäre, wurden die Kinder waidmännisch mit Jagdhornklängen begrüßt – was für ein Start.

Ausgerüstet mit gut sichtbaren Warnwesten vom Bayerischen Jagdverband sowie Fährten- und Spurenbüchlein ging es los. Peters erklärte den Kindern, dass Jäger Tiere nicht ohne Grund erlegten, sondern darauf achteten, das Gleichgewicht in der Natur zu wahren. Dazu zähle es, Wildunfällen durch Wildwarnreflektoren an Leitpfosten und mit einem sogenannten Duftzaun vorzubeugen. Dazu gehöre auch die Kitzrettung mit der Drohne und die Anlage von Wildackerflächen. Im Wald ging es vor allem um die verschiedenen Baumarten – um Douglasien, Lärchen, Fichten, Ahorn und um eine eta 300 Jahre alte Buche, so dick, dass vier Kinder nötig waren, um sie zu umfassen.

Außerdem waren auf der ganzen Wegstrecke Tierpräparate in ihrem natürlichen Lebensraum zu entdecken. Auch ein Biber wurde gesichtet. Die Kinder lernten einen Spechtbaum kennen und entdeckten einen echten Perückenbock. Zum Abschluss durften sie bei einem Quiz unter Beweis stellen, wie gut sie aufgepasst hatten. Für jede richtige Antwort gab es ein Päckchen Gummibärchen und am Ende ein Zertifikat. Wenn nicht eines der rund 250 Euro teuren Tierpräparate – in dem Fall eine Waldschnepfe – von einem Unbekannten gestohlen worden wäre, wäre Peters von dem Tag so begeistert gewesen wie die Kinder.