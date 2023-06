Ein Tag mit Übungen und Joghurt

Von: Michael Stürzer

Eine von vielen Stationen beim Übungstag der Jugendfeuerwehren: Am Löschweiher mussten die Mädchen und Buben ihr Wissen über die Wasserentnahme beweisen © Photographer: Andrea Jaksch

Fast ein Viertel aller Jugendfeuerwehrmitglieder aus dem Landkreis war am Samstag bei der Andechser Molkerei Scheitz zu Gast – bei einem Übungstag mit vielen Stationen. Dr. Franz Matheis, Kreisbrandmeister für die Jugend, war beeindruckt – von den Jugendlichen und dem Einsatz der Molkerei.

Erling – Wie fühlt es sich an, mit einem Löschrucksack und voller Einsatzkleidung im Sommer einen Flächenbrand an einem Hang zu bekämpfen? Ein Vergnügen ist das nicht, aber Aufgabe von Feuerwehrleuten. Die Jugend der Wehren im Landkreis bekam bei einem Übungstag am Samstag auf dem Gelände der Andechser Molkerei Scheitz einen Einblick in den realen Feuerwehralltag – und nicht nur das.

86 Mädchen und Buben aus 13 Jugendwehren waren dabei, das ist knapp ein Viertel aller Jugendwehrler. 25 Betreuer aus diversen Wehren kümmerten sich um die Stationen und das Wohl der Teilnehmer – auch Kreisbrandrat Helmut Schweickart und seine Kollegen aus der Kreisbrandinspektion sowie Michael Polednik, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, halfen mit. Organisiert hatten den Übungstag der Kreisbrandmeister für die Jugend, Dr. Franz Matheis aus Traubing, Kreisjugendwart Sascha Steinmüller und Moritz Siebler (beide Krailling).

Stationen waren unter anderem der Flächenbrand am Hang, ein Unfall, bei dem Hebekissen eingesetzt werden mussten, eine Vermisstensuche in einer Maschinenhalle, Handwerkliches wie Sägen und dergleichen, aber auch Reanimation, das Bauen von Schlauchbrücken oder der Umgang mit Hydranten. Am Löschweiher der Molkerei übten die Jugendlichen die Wasserentnahme – zugleich testeten die Wehren dabei, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Die Jugendlichen absolvierten die Stationen jeweils in Gruppen zu je zehn Mitgliedern, gemischt aus den einzelnen Wehren. „Sie sollten sich ja auch kennenlernen“, sagte Matheis nach der Übung. An einer Station drehte es sich um einen Gefahrgut-Unfall – dafür war die Gautinger Feuerwehr mit ihrem Gefahrgutzug angerückt.

Begeistert waren die Organisatoren vom Einsatz der Molkerei Scheitz, die nicht nur ihr Gelände zur Verfügung gestellt hatte. Sie stellte eine Station mit Joghurt-Testschmecken, versorgte in ihrer Kantine die Kinder mit Burgern und hatte für jeden Teilnehmer einen Rucksack mit Produkten gepackt. „Das war echt toll“, lobte Matheis. Geschenke für die Jugendlichen gab es auch vom Kreisfeuerwehrverband.