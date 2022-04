Keltengräber entdeckt

Von: Laura Forster

Aus der Zeit von 500 bis 800 vor Christus soll das Keltenschwert stammen, das Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege auf dem Grundstück der neuen Feuerwehrhalle in Frieding gefunden haben. Deren Pfeiler stehen bereits. © Gemeinde Andechs

Ursprünglich wollte Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz mit der Herausgabe der Information noch warten, bis die Untersuchungen im des Denkmalschutzes abgeschlossen sind. „Ich wurde im Ort aber ständig darauf angesprochen“, sagt Scheitz im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Deshalb verkündete er die Nachricht während der Bürgerversammlung am Montagabend im Klostergasthof, zu der rund 120 Einheimische gekommen waren: Auf der Baustelle für das neue Feuerwehrhaus in Frieding wurden mehr als 2000 Jahre alte Gräber gefunden.

Frieding - „Das ist wirklich eine unglaublich interessante Geschichte“, sagte Scheitz. „Ich war total überrascht, als ich erfahren habe, dass auf dem Grundstück tatsächlich etwas gefunden wurde.“ Dass die Möglichkeit besteht, Hinterlassenschaften aus einer anderen Zeit in der Gemeinde Andechs zu finden, wusste Scheitz jedoch. „Laut Bebauungsplan muss die Aufstellung der neuen Feuerwehrhalle südlich der Scheuertalstraße zusammen mit einer denkmalschutzrechtlichen Begleitung entstehen. Bei uns werden wohl Bodendenkmäler vermutet.“

Fünf bis zehn Zentimeter Humus mussten vom Boden abgetragen werden. Dann fanden die Mitarbeiter des bayerischen Landesamtes für Denkmalschutzpflege im Zeitraum vom 17. bis 25. März drei Gräber. „Neben einem 500 bis 800 Jahre vor Christus alten Keltenschwert steckten auch Scherben und Armreife in der Erde“, erklärte Scheitz. Die genauen Untersuchungen laufen noch, deshalb wollen die Denkmalschützer auf Anfrage vorerst keine weiteren Informationen veröffentlichen. Wie es mit dem Funden weitergeht, ist noch nicht klar. Scheitz hofft, dass sie an die Gemeinde übergehen. „Das wäre eine tolle Sache.“

Da die Ausgrabungen in einem Teil des Grundstücks stattfanden, der später für die Parkplätze geplant ist, wurden die Arbeiten an der Halle für die Friedinger Feuerwehr nicht im geringsten beeinträchtigt. „Wir konnten zeitgleich mit den Ausgrabungen damit anfangen, die Halle aufzubauen, die bis vor Kurzem noch eingelagert war.“ Bisher stehen nur die Pfeiler, doch in sechs Wochen soll das Gebäude fertig aufgestellt sein. „Im September geht es dann mit dem Innenausbau weiter.“ In dem 500 Quadratmeter großen Hauptgebäude sind ein großes Lager, zwei Umkleiden, ein kleines Lager, ein Hauswirtschaftsraum und die Feuerwehrhalle mit zwei Stellplätzen geplant.