Kinder lassen Klimabäume wachsen

Von: Andrea Gräpel

Wenigstens 25 Tage lang werden Eltern gebeten, ihre Kinder, wenn sie mit dem Auto gebracht werden müssen, an der Alten Schule abzusetzen, damit die Kinder von dort einen Teil des Schulweges gemeinsam und zu Fuß zurücklegen. © Andrea Jaksch

Kindern und Eltern gleichermaßen soll die Aktion „Bussi, pfiat di, geh ma“ der Carl-Orff-Volksschule Andechs vor Augen führen, dass Klima und Gesundheit ohne Auto besser dran sind. Seit Montag sammeln die Kinder begeistert Stempel für jeden Weg zu Fuß.

Erling – „Bussi, pfiat di, geh ma!“ ist eine Initiative des Fördervereins und des Elternbeirats der Carl-Orff-Volksschule Andechs, die schon 2019 durchgeführt worden war und nun neu aufgelegt wurde. Schulleiterin Sabine Neubauer ist begeistert, wie die Kinder seit Montag fleißig Stempel sammeln – anonym zusammengefasst gibt es vier Gewinnstufen, symbolisiert durch verschiedenfarbige Stempelkarten. Sobald alle Felder einer Stempelkarte abgestempelt sind, darf die Karte an einen Baum in der Schulaula gehängt und die nächste geholt werden. Am Anfang ist es ein grünes Blatt, das aufgehängt wird. In der zweiten Stufe kommen Blüten dazu, in der dritten rote Äpfel und am Ende blaue Schmetterlinge. Alles soll am Ende den Baum schmücken.

Ein Stempel bekommt jedes Schulkind, dass zu Fuß zum Bus oder zur Schule geht. Eltern von Kindern aus anderen Ortsteilen oder aus Herrsching, die noch immer gebracht werden müssen, werden gebeten, ihre Kinder an der Alten Schule an der Andechser Straße abzusetzen. Ein großes Plakat und ein Halteschild machen auf den Halt aufmerksam. Von dort können die Kinder – von Schülerlotsen über die Straße begleitet – am Rathaus vorbei zur Schule gehen können. Für Busschüler zählt der Weg zum Bus.

„Gemeinsam sind wir stark, ist ein Ziel der Aktion“, erklärt Schulleiterin Sabine Neubauer. Die Kinder sammeln als großes Team – ohne Namen-, ohne Klassenangabe. Falls ein Kind einmal krank ist, falle dies deshalb nicht ins Gewicht. „Alle Kinder bekommen am Ende eine Belohnung.“ Insgesamt gibt es 4400 Stempel an 25 Aktionstagen – bis zum 26. Mai.

Die Initiatoren erklären in einem Flyer zu der Aktion: „Mit dem Projekt können wir gemeinsam einen große Schritt in die richtige Richtung gehen.“ Nämlich mehr Bewegung, mehr frische Luft und weniger Abgase, durch weniger Kurzfahrten mit dem Auto zur Schule. Die Schulleiterin staunt jeden Morgen aufs Neue, wie viele Eltern ihre Kinder bis vor die Eingangstür der Carl-Orff-Schule fahren – selbst Eltern aus Erling. Darüber hinaus werde durch den gemeinsamen Schulweg Sozialverhalten und Selbstvertrauen geschult. Die Schulleiterin ist begeistert von dem Projekt, genauso wie Bürgermeister Georg Scheitz, der diesen Schulweg von seinem Amtszimmer aus genau im Blick hat.