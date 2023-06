Kitzretter fast täglich gefragt

Gerettet: Die Kisten, in denen die Kitze gelegt werden, bis die Wiese gemäht ist, sind mit Gras auslegt. Danach werden sie an den Platz der Entnahme zurückgebracht, damit die Geiß den Nachwuchs wieder findet.

Landwirtschaft

Von Andrea Gräpel schließen

Mittlerweile sind die meisten Kitze so groß, dass sie von allein davon hüpfen. Seit Anfang Mai ist der Verein Kitzrettung Andechs unterwegs, um Kitze zu retten. Die Anfragen haben sich zum Vorjahr verdoppelt. Viele Jagdpächter sind froh über die Unterstützung. Die Retter freuen sich, suchen aber dringend mehr Helfer.

Andechs/Landkreis – Josef Loder aus Buch ist Jagdpächter in Walchstadt und geht selbst noch mit seinem Hund jedes Feld ab, um Kitze vor dem Mähtod zu retten. Zuletzt am Freitag. 290 Hektar groß ist seine Pacht, etwa ein Viertel davon sind Felder, die ab dem Frühjahr gemäht werden.

„Die erste Mahd ist die schwierigste Zeit“, sagt Loder. Eine Woche ist er dann permanent mit seinem Hund unterwegs. Nicht, um Kitze aufzuspüren, sondern um den Hundegeruch zu verbreiten, der die Geißen warnt und sie ihre Kitze woanders setzen. Vergrämung nennt sich dies, genauso der Einsatz von elektronischen Kitzrettern, die über ein akustisches Signal Geißen vertreiben. Loder hat auch eine Drohne. Was ihm fehlt, ist noch eine Wärmebildkamera. Die will er sich jetzt anschaffen.

Maximilian Bleimaier aus Buch, Jagdpächter in Breitbrunn, hat eine solche Kamera schon länger leihweise im Einsatz. Auch er ist Alleinkämpfer, ab und zu höchstens mit einem Helfer unterwegs. Als er zuletzt sechs Kitze auf einmal in einem Feld entdeckte, wusste er, das wird zu viel für ihn. „Ich hatte keinen Helfer. Allein ist man aufgeschmissen“, sagt er. Bleimaier fragte bei der Kitzrettung Andechs an, die unkompliziert am nächsten Morgen zur Verfügung stand. „Das war super. Die sind professionell aufgestellt“, sagt Bleimaier dankbar. Die „gefährliche Fläche“ in seiner 330 Hektar großen Pacht macht immerhin 30 Hektar aus.

Der Verein Kitzrettung Andechs ist seit vergangenem Jahr im Einsatz. Er hat mittlerweile zwei Drohnen im Bestand und wird unterstützt durch Piloten mit privaten Drohnen. Seit Anfang Mai sind die Teams um Jana und Peter Schmaderer aus Erling im Dauereinsatz – immer in den frühen Morgenstunden, wenn der Boden noch kalt und die Körperwärme der Kitze über die Wärmebildkamera gut zu erkennen ist. Seit April wird die Rettung geübt, idealerweise mit vier Personen pro Team. An den Kitzen darf kein menschlicher Geruch haften, die Geiß würde es liegen lassen.

Im Frühteam-Pool des Andechser Vereins sind aktuell rund 20 Helfer gelistet. Bislang hat es gut funktioniert, aber der Verein kommt an seine Grenzen. Die Anfragen kommen aus Dießen und Raisting genauso wie aus Traubing, Ellwang oder Landstetten und natürlich aus den Andechser Ortsteilen. Zum Teil sind vier Teams morgens unterwegs. Mehr Drohnen stehen auch nicht zur Verfügung. Bis spät in den Abend sitzt Peter Schmaderer manchmal am Schreibtisch, um neue Flächen einzuspeichern.

„Er verdient ein Bundesverdienstkreuz“, sagt seine Frau Jana, die die übrige Vorbereitung übernimmt, mit den Landwirten telefoniert, Helfer einteilt und Erlaubnisse von den Jagdpächtern einholt. „Es ist viel, viel mehr als letztes Jahr. Die Nachfrage wächst unglaublich.“ Darum sagt sie: „Wir brauchen dringend mehr Piloten, damit sie sich mal abwechseln können, und mehr und auch gerne junge flinke Helfer. Die laufende Saison endet im Juli, aber ab Herbst müssen wir uns für die nächste Saison vorbereiten“.

„Eine super Sache“, findet auch Jagdpächter Loder die Kitzrettung. Wichtig sei, dass alle miteinander redeten. „Es funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten.“ Landwirte sollten Jagdpächter und Helfer wenigstens eine Woche vorher informieren, „damit man sich darauf einrichten kann“. Mit seinen Landwirten funktioniere es gut, sagt Loder. „Meine Bauern fahren alle langsam. Das gehört auch dazu, damit das Wild eine Chance hat, davonzulaufen.“ Und je mehr mitmachten, desto besser sei es, findet er.

Das freut Jana Schmaderer, Vorsitzende der Kitzrettung Andechs. Und je mehr Helfer im Verein mitmachten, je besser verteile sich der Einsatz auf mehrere Schultern, ergänzt sie. An diesem Samstag wartet schon der nächste Einsatz, Nummer 21 – diesmal in Hadorf. Noch bis Juli geht es so weiter, zuletzt kommt immer häufiger das Spätteam zum Einsatz, das zu Fuß durch die Felder streift, da der Boden zu warm wird, um die Körperwärme der Kitze ausmachen zu können. Wer mitmachen möchte oder mehr über den Verein erfahren will, kann sich auf der Internetseite kitzrettung-andechs.de informieren.