Kleidung für Heimatverliebte

Von: Andrea Gräpel

Seenarrisch durch und durch, darum war die Suche nach einem Namen für den neuen Online-Shop für Andrea und Florian Dinauer nicht schwer. © Andrea Jaksch

Andrea und Florian Dinauer betreiben seit diesem Jahr den Onlineshop „seenarrisch“.

Andechs – Vor lauter Seen könnte man im Fünfseenland definitiv ganz narrisch werden. Der Markenname „seenarrisch“, den sich Andrea (42) und Florian Dinauer (37) für ihren neuen Online-Shop ausdachten, kommt deshalb nicht von ungefähr. Unter seenarrisch.de bieten sie seit diesem Jahr T-Shirts, Hoodies auf Deutsch: Kapuzenpullover), Kappen, Mützen und mehr mit Seemotiven und Ausdrücken in Mundart an. Egal welcher See, egal, welcher Ausdruck – das Besondere: Jedes Teil wird in der hauseigenen Produktion in Handarbeit bestickt, produziert wird nur auf Bestellung. „Alles aus einer Hand – und zwei Köpfen“, erklären sie lachend.

Jeder See hat mittlerweile seine eigene Textil-Kollektion. Das Erlinger Ehepaarwollte sich aber nicht festlegen, denn jeder hat seinen Lieblingssee, und in ihre Hoodies und T-Shirts soll sich jeder seinem Lieblingsplatz ganz nah fühlen. Florian Dinauer zum Beispiel ist in Starnberg geboren und über Seefeld und Herrsching in Erling gelandet. Er kennt alle, flaniert am liebsten am Ammersee, paddelt am liebsten auf dem Pilsensee, schwimmt am liebsten im Wörthsee, fährt am liebsten Boot auf dem Starnberger See und trinkt gern Kaffee am Weßlinger See. „Jeder See hat was“, sagt er. Das gab den Anstoß zu der Idee, neben ihrem eigentlichen Unternehmen ins Online-Geschäft einzusteigen. Branchennah. Seit 2009 sind die beiden nämlich mit ihrer Firma Creativ Design auf Druck, Werbetechnik, Grafik und Textilveredelung spezialisiert. Wenn es um Stick, Flex, Flock oder Siebdruck geht, kennen sich die Mediengestalter deshalb gut aus. Ein eigenes Label lag insofern quasi auf der Hand. Beide, sowohl Andrea als auch Florian Dinauer, bezeichnen sich als leidenschaftliche Tüftler und „definitiv seenarrisch“.

Im Onlineshop gibt es bereits ein großes Angebot – ob allein mit dem neuen Firmenlabel oder mit dem Schriftzug des Lieblingssees darauf. Model ist unter anderen ihr 23-jähriger Sohn André, der inzwischen in München lebt.

Auf spezielle Wünsche kann das Ehepaar jederzeit eingehen, gerne auch nur bairische Ausdrücke oder Wortspiele, wie sie es im Freundeskreis mit „Namaste“ hatten. Eigentlich eine bekannte indische Grußformel unter Yogis, fanden die Dinauers, dass es genuschelt durchaus bairisch klingen kann, nämlich wie „no a Mas te“. Der Hopfen vor der letzten Silbe erklärt, was sie meint. Unter ihren Freunden sei dies mittlerweile zum geflügelten Wort geworden – und macht sich wunderbar auf T-Shirt und Hoodie.

„Unser Angebot richtet sich an heimatverbundene Menschen, die ein Faible für nachhaltig produzierte Bekleidung haben“, sagt Florian Dinauer. Nachhaltig, weil die Textilien, die sie verwenden, aus zertifizierter Biobaumwolle mit maximal 15 Prozent recycelten Polyesteranteil bestehe und in Belgien hergestellt werde. „Ganz ohne Polyesteranteil würden die Sachen einfach schnell ausleiern“, sagt Andrea Dinauer, die sich eine noch nachhaltigere Lösung wünschte. „Nachhaltig aber auch deshalb, weil wir nur auf Bestellung produzieren“, betont Florian Dinauer. „Damit wird überflüssig produzierte Ware vermieden. Das ist aktiver Umweltschutz.“