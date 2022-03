Kloster Andechs am Ammersee: Die wichtigsten Tipps für einen Tagesausflug

Von: Laura Wittstruck

Vom Kloster Andechs bietet sich ein toller Blick auf die umliegende Umgebung. © Imago/Hans-Joachim Arndt

Über dem Ammersee thront das Kloster Andechs mit seiner Wallfahrtskirche. Die wichtigsten Infos für einen Tagesausflug.

Das Kloster Andechs ist ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein im Starnberger Fünf-Seen-Land. Viele Menschen kommen vor allem wegen des guten Bieres und dem gemütlichen Klostergasthof. Gleichzeitig führen für Wanderbegeisterte, Radfahrer und Pilger schöne Wege auf den heiligen Berg. Von Parkplätzen bis Öffnungszeiten – eine Übersicht.

Kloster Andechs: Einfache Anreise mit Auto und Zug

Anreise: Mit dem Auto ist Andechs schnell erreicht – über die A96 oder die A95 sind es etwa 45 Minuten bis zum Ziel. Wer den Klosterberg zu Fuß erklimmen will, stellt das Auto in Herrsching am Ammersee ab. Einen großen, kostenlosen Parkplatz gibt es jedoch auch direkt am Klosterberg.

S-Bahn: Wer gerne ein Bier trinkt, fährt besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Andechs. Auch das geht von München aus ganz unkompliziert. Sowohl die S8 oder die S6 fahren nach Herrsching. Wer mag, nimmt von dort aus den Bus Richtung Andechs, der direkt am Kloster hält.

Rundweg mit Blick auf den Ammersee: Von Herrsching auf den Heiligen Berg

Der bekannteste Weg nach Kloster Andechs startet in Herrsching am Ammersee. Durch das Kiental verläuft der Anstieg großteils durch den Wald, vorbei an Schluchten und beeindruckenden Baumwurzeln. Auch für Kinder ist die Wanderung gut machbar, Kinderwagen sollten jedoch geländegängig sein. Am Ende führen zwei längere Treppen hinauf auf den Klosterberg. Zurück nach Herrsching geht es schließlich über den Hörndl-Weg. Alle Routen sind leicht begehbar – trotzdem kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn Wanderer den Rückweg alkoholisiert antreten. Etwa stürzte im vergangenen Jahr ein Mann 20 Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Kloster Andechs: Tolles Freizeitangebot

Gastronomie: Bräustüberl und Klostergasthof auf dem Berg bieten Haxen, Küchle und Bier aus der eigenen Klosterbrauerei. Von der Sonnenterrasse aus lässt sich eine wunderschöne Aussicht aufs Umland genießen. Im Biergarten direkt daneben dürfen Besucher, wie in Bayern üblich, auch die eigene Brotzeit verzehren. Außerdem gibt es einen schönen Kinderspielplatz für die kleinen Wanderer.

Klosterkirche und Klosterladen: Die Besichtigung der Wallfahrtskirche mit dem bekannten Zwiebelturm ist ein absolutes Muss. Schon seit dem 15. Jahrhundert zieht sie Pilger aus allen Regionen an. Geöffnet ist sie täglich von 8 bis 18 Uhr. Im Klosterladen daneben gibt es beispielsweise Souvenirs, religiöse Literatur und das berühmte Andechser Klosterbier zu kaufen.

Fakten und Zahlen zum Wallfahrtsort Andechs:

Das Kloster befindet sich 760 Meter über dem Meeresspiegel.

1388 wurde auf der ehemaligen Burganlage ein Reliquienschatz entdeckt, der Anlass für den späteren Bau der Kirche war.

1455 entstand das Benediktinerkloster im Auftrag von Herzog Albrecht III. von Bayern .

Die heutige Rokoko-Ausstattung der Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Nach Altötting ist Andechs der zweitgrößte Wallfahrtsort Bayerns.

Insgesamt gibt es in Bayern über 500 Klöster.

Klosterbrauerei: Für interessierte Bier-Liebhaber bietet die Klosterbrauerei von Montag bis Donnerstag Führungen an, in denen Sudhaus, Gär- und Lagerkeller sowie die Flaschenfüllerei besichtigt werden können. Für die Touren ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich.

Ende 2021 blieben im Braustüberl viele Maßkrüge leer: Die Klosterbrauerei musste mehrere Hektoliter Bier entsorgen, da verunreinigtes Malz in die Produktion gelangt war. Mehr Neuigkeiten aus dem Landkreis Starnberg erfahren Sie hier. Übrigens: Alle Geschichten aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (lw)