Kloster, Kunst und Kinder

Von: Andrea Gräpel

„Young Artist“, der junge Künstler von Evrim Kilics (l.) könnte sinnbildlich stehen für das Ferienprogramm, die unter der Anleitung der Profis kreativ werden durften. Mit dabei Betreuer Thomas Stumbaum, Abt Johannes Eckert, Bürgermeister Georg Scheitz, Künstler Alfred Seidel, Künstlerin Ulrike Ströbele und Betreuerin Ulrike Kerzel. © A. Jaksch

Die Nachfrage zu Kinderkunst am Heiligen Berg war heuer so groß, dass einigen Kindern sogar abgesagt werden musste. Die Kinderkunst, zu der die Gemeinde während des Symposiums „Kunst und Bier“ des Klosters Andechs jedes Jahr einlädt, entwickelt sich immer mehr zu einem Höhepunkt im Ferienprogramm Andechs.

Andechs – Zum 21. Mal findet das Symposium Kunst und Bier am Heiligen Berg in Andechs statt. Abt Johannes Eckert hatte dem unter der Bedingung zugestimmt, wenn auch Kinder in dieses Symposium eingebunden werden. Jeder Künstler muss deshalb einwilligen, einen Vormittag lang gemeinsam mit Kindern zu basteln, zu malen oder zu werken. Für die Künstler ist es eine Freude und willkommene Abwechslung. Dass es mehr Kinder als betreute Plätze gibt, freut sich Andechs Bürgermeister Georg Scheitz, sei aber erst der Fall, seit dieses Angebot im Ferienprogramm auch einen Namen hat, nämlich „Kinderkunst am Heiligen Berg“. Seit drei Jahren.

Bei drei Künstlern können maximal zwölf Kinder teilnehmen. Es ist wohl Zufall, dass diesmal lauter Mädchen dabei waren – zwischen 7 und 11 Jahre alt. Sie konnten sich bei Evrim Kilic aus Istanbul, Alfred Seidel aus Passau und Ulrike Ströbele aus Untergriesbach vieles abschauen und ihre Werke am Ende mit nach Hause nehmen – Ton-Brezn zum Beispiel oder Seifenschalen.

Seidel war vor 20 Jahren schon mal zu Gast auf der Klosterwiese. In diesem Jahr setzt er filigrane Bierkrüge auf alte Maibaumschienen. Die Krüge hat er spektakulär an Ort und Stelle in Bronze gegossen, poliert und ziseliert und erregte damit entsprechend Aufmerksamkeit bei den Besuchern des Heiligen Berges, die immer wieder neugierig vorbeikommen und den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Für Hubert Huber als Veranstalter macht dies das Besondere von „Kunst und Bier“ aus – der Kontakt, den Künstler in ihren Ateliers nicht kennen.

Die Steinbildhauerin Ulrike Ströbele – fasziniert von der „wahren Zeit“ – ist auf Sonnenuhren spezialisiert. Die ticken nicht nur nicht, sondern auch anders – haben eine Differenz von 18 Minuten plus Sommerzeit. Sonnenuhren waren aber zuerst da. Sie zeigen den Stand der Sonne, der überall anders ist. „Dann kam die Eisenbahn“, sagt Ulrike Ströbele. Und die Zeit wurde eingeteilt. „Das ist der Grund, warum Sonnenuhren unter Kirchturmuhren eine andere Zeit anzeigen“, erklärt die Künstlerin. Aber der Sonnenstand gibt den Biorhythmus vor. So entstand bei ihr die Idee, sich für dieses Symposium nicht mit dem Bio-, sondern dem Bierrhythmus zu beschäftigen. Auf ihre Sonnenuhr setzt sie deshalb zur jeweiligen Zeit die Weißwurst mit Weißbier, die Haxn mit einer Halben Bier und das Freibier am Abend. Auch Ulrike Ströbele braucht Hitze, um die Tonelemente zu brennen, brachte ihren eigenen Brennofen mit. Dafür musste sie den Stein für die Sonnenuhr nicht besorgen, denn alle Künstler bekommen Material und Logis gestellt, so Huber. Zu guter Letzt entsteht Evrim Kilics Skulptur, sie wirkt neben den Werken ihrer Kollegen vergleichsweise unauffällig – ein junger Künstler aus Holz auf einem Holzfass stehend.

Noch heute kann den Künstlern bei der Fertigstellung ihrer Werke zugeschaut werden, denn das achttägige Symposium endet schon wieder. Die Künstler reisen wieder ab, ihre Werke sind auf dem Klostergelände aber noch mindestens zwei Jahre zu sehen. Manchmal auch länger, den gemütlich Frater am Treppenaufgang rechts neben der Klosterwiese – er lächelt den Besuchern schon lange als Gastvater entgegen. Wer ihn zu Lebzeiten kannte, ahnt, die Ähnlichkeit mit Frater Lambert ist gewollt.

Das Symposium des Klosters findet seit 2002 jährlich auf der Klosterwiese statt unterstützt von der Gemeinde Andechs, dem Landkreis Starnberg und dem Bezirk Oberbayern.