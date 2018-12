Ausverkauf nach einer Andechser Wirte-Ära

Der scheidende Pächter des Klostergasthofs, Alexander Urban, hat das Inventar und Erinnerungsstücke an Freunde und Gäste abgegeben - gegen eine Spende.

Andechs– Es war ein wehmütiger Abschied. An jedem Teil, das Alexander Urban am Samstag über einen Flohmarkt an Freunde und langjährige Besucher des Klostergasthofes in Andechs abgab, hängt eine Erinnerung. Insgesamt gingen gut 2000 Euro an Spenden für ein Kinderhospiz und für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr ein. Im Klostergasthof ist damit eine Ära zu Ende. Wie berichtet, verlässt Pächter Urban nach drei Jahrzehnten seine Wirkungsstätte, weil er sich mit den Benediktinern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte.

1989 hatte der damalige Cellerar Pater Anselm Bilgri Urban ins Bräustüberl geholt und ihm zum 1. April 1994 den Klostergasthof übergeben. „Es war Karfreitag, ein so genannter stiller Tag“, erinnert sich der heutige Unternehmensberater Bilgri. „Wegen des stillen Tages war das Bräustüberl geschlossen. Deshalb hoffte ich, dass die vielen Besucher, die an Karfreitag zur Wallfahrtskirche kommen, anschließend im Klostergasthof einkehren und somit gleich zum Einstieg dem neuen Pächter einen guten Umsatz bescheren.“ Der rührige Mönch ließ es sich auch nicht nehmen, erster Gast im neu geführten Klostergasthof zu sein. „Ich bestellte eine Kerbelsuppe. Die Rechnung samt Datum ließ ich einrahmen und überreichte sie Urban als Einstandsgeschenk.“

Das Kalkül ging auf. Urban schaffte es innerhalb kürzester Zeit, aus der eher schlecht laufenden Gaststätte eine angesagte Adresse für Hochzeiten, Taufen, Tagungen und politische Veranstaltungen zu machen. „Ja, es fällt sehr schwer, jetzt Abschied zu nehmen“, räumt er ein.

Von der praktischen Seite betrachtete Irene Dorn aus Andechs den Ausverkauf. Sie pickte sich neu verpackte Kleidungsstücke, als Garderobe fürs Servicepersonal gedacht, und warme Decken aus dem Angebot. „Das lagere ich ein und bringe es im nächsten Jahr Matthias Vilsmayer in Gilching für seinen Hilfstransport nach Rumänien.“ Karl Strauß, Heimatkundler und Betreiber der Andechser Möbelbörse, sicherte sich großformatige Tafeln und ein vierstöckiges Transportgeschirr aus Blech.

Eine Rarität und im Handel nicht mehr erhältlich dürften die etwa 20 Adventskalender aus dem Jahr 2003 gewesen sein. Das Titelbild stammt von Annelie Herrmann, die mit Buntstiften eine weihnachtliche Atmosphäre rund um den verschneiten Heiligen Berg gezaubert hat. Am Eingang zum Klostergasthof steht ein Mönch, der eine junge Familie verabschiedet. Werden die Türchen geöffnet, erscheinen klösterliche Szenen. Begeistert von dem kleinen Kunstwerk war Kirsten Bischof aus Inning. „Das ist für mich etwas ganz Besonderes, weil mich der Kalender an meine eigene Kindheit und an die vielen Besuche in Andechs erinnert.“ Die Kalender wird sie in Ehren halten und jeweils zum ersten Advent an ein besonderes Kind verschenken.

Gegen 16 Uhr war endgültig Schluss. Die Restbestände – Bier- und andere Gläser, Tassen, Teller, Bierdeckel und Dekorationsartikel – wurden in Ludwig Streichers Tenne nach Utting gefahren, wo sie für einen guten Zweck verkauft werden. Der Klostergasthof hat nur noch für seit langem reservierte Familienfeiern geöffnet. Am Donnerstag, 27. Dezember, übergibt Urban die Schlüssel an die Mönche. ph