Kommandantentaufe und eine Inninger Siegesserie

Von: Andrea Gräpel

Zahlreiches Publikum: Viele Zuschauer kamen zu dem Spektakel auf der Machtlfinger Wiese – aus Machtlfing und von weiter her. © Gemeinde, Landratsamt

Große Beteiligung und viel Publikum bei Jugendpokal der Feuerwehren des Landkreises in Machtlfing

Machtlfing – Nach zwei Jahren Pause hat am Samstag wieder der Jugendpokal der Feuerwehren des Landkreises Starnberg stattgefunden – welch ein Fest. Die Freiwillige Feuerwehr Machtlfing hatte den Wettkampfplatz neben dem Feuerwehrhaus so gut vorbereitet, dass alle Teilnehmer gleichbleibende Bedingungen vorfanden, auch wenn es regnete.

Die mehr als 170 Teilnehmer traten in drei Altersgruppen vor großem Publikum an. Der Parcours mit den Aufgaben aus der Feuerwehrgrundausbildung musste so schnell und so fehlerlos wie möglich absolviert werden. In der Altersgruppe I der 12- und 13-Jährigen gewann die gemischte Mannschaft mit drei Jugendlichen aus Inning und einem Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Allmannhausen vor den Mannschaften Traubing und Tutzing III. Die Leistung des Siegerteams war umso erstaunlicher, da es erst bei der Einteilung vor dem Wettkampf von der Wettkampfleitung so zusammengestellt wurde.

Kühles Bad: Machtlfings Kommandant Martin Popp wurde unter Jubel vom Nachwuchs der Wehr ins Wasser geworfen. © Landratsamt

In der Altersgruppe II (14 und 15 Jahre alt) siegte in Tagesbestzeit der Nachwuchs der Feuerwehr Inning vor den beiden Mannschaften des Gastgebers aus Machtlfing. In der Altersgruppe III der 16- und 17-Jährigen gingen sogar die ersten drei Plätze an Inning vor den beiden Mannschaften aus Machtlfing. Und weil’s so schön war und dazu noch viele Zuschauer da waren, durfte ein bisschen Übermut nicht fehlen – als nämlich vor allem die Mädels aus der Machtlfinger Jugendfeuerwehr sich ihren Kommandanten schnappten und in den großen Wassertrog warfen, der zum Befüllen der Kübelspritzen diente. Kommandant Martin Popp ließ sie gewähren und konnte herzlich lachen, als er aus dem kühlen Bad wieder auftauchte.

Die Siegehrung erfolgte durch Kreisfeuerwehrjugendwart Dr. Franz Matheis, Kreisbrandinspektor Helmut Schweickart den Maisinger Kommandant Florian Dreisbach als Vertreter des Kreisfeuerwehrbandes, Machtlfings Kommandant Martin Popp, Landrat Stefan Frey und Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz. Bei Kaffee und Kuchen und in Feierlaune war der sportliche Wettbewerb am Ende auch ein Fest der Jugendfeuerwehren.