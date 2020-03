Scheitz schafft es mit 66 Stimmen Vorsprung

Georg Scheitz (CSU) hat es geschafft. Er ist mit 51,8 Prozent der Stimmen neuer Bürgermeister der Gemeinde Andechs.

Andechs – Die Anspannung ist ihm vor der Verkündung des Ergebnisses insofern anzusehen, dass er so gut wie keine Regung zeigt, nur freundlich lächelt. Es ist ein knappes Ergebnis, das hatten alle erwartet. Scheitz kommt auf 959 Stimmen, sein Mitbewerber Robert Klier von der Bürgergruppe auf 893. Auch Klier hatte sich Hoffnungen gemacht – berechtigt. Und natürlich ist er enttäuscht. Sein Wahlkampf dauerte immerhin zehn Monate. „Das hat viel Freizeit gekostet. Jetzt geh ich halt in meine Schule zurück“, sagt der Lehrer an der Baufachschule in München.

Die Wahlbeteiligung in Andechs war mit 69 Prozent sehr hoch. Vor allem die Briefwahlbeteiligung war in dem Klosterdorf enorm. 730 Briefwähler waren in der Vergangenheit Rekord. Diesmal sind es mehr als 1200. Bis zuletzt wurden Briefwahlunterlagen abgegeben, die schon Mitte Februar verschickt worden waren. Schon um 15 Uhr haben die Wahlhelfer angefangen, die Wahllisten zu sortieren. Darunter auch Trixi Scheitz, Milchkönigin und Tochter von Georg Scheitz. Viele Umschläge wurden leer in den Briefkasten geworfen, so dass es auch viele ungültige Stimmen gibt. Insgesamt gibt es in Andechs fünf Stimmbezirke, von jeweils acht Helfern betreut. Naturgemäß dauert die Auszählung der beiden Briefwahlbezirke am längsten. Diesmal umso mehr

Als die Auszählung um 18 Uhr beginnt, sitzen zunächst nur Bürgermeisterin Anna Neppel, Geschäftsleiter Michael Kuch und Gemeindewahlleiter Peter Kirchbichler einsam im Geschäftszimmer, um dort die Schnellmeldungen entgegenzunehmen. Dann kommt Scheitz, kurz darauf Robert Klier. Beide wissen, dass es eng wird. Die ersten Schnellmeldungen sehen entsprechend mal den einen, dann den anderen vorn. Am Ende reicht es für Scheitz. Und der freut sich riesig: „Ich hatte das nicht erwartet“, sagt er am Abend. Er freue sich auch für sein junges Team, das viel geleistet habe und in dem Freundschaften entstanden seien. Der Wahlkampf sei recht locker gewesen, sagt der amtierende Vizelandrat. Ein bisschen gefeiert wird dann auch – vorsichtig angesichts des Virus.

