Wegen Krankheit: Stefan Diebl zieht Bürgermeister-Kandidatur in Andechs zurück

Stefan Diebl kandidiert nun doch nicht für das Bürgermeisteramt in Andechs. Er nennt gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug.

Stefan Diebl muss seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters für die Gemeinde Andechs zurückziehen. „Nach zwei plötzlichen Krankenhausaufenthalten in den vergangenen Tagen und intensiven Gesprächen mit meinen Ärzten und meiner Familie, ist mir die Fortführung des Wahlkampfes krankheitsbedingt nicht mehr möglich“, erklärt Diebl in einer Pressemitteilung. „Die Entscheidung ist mir ganz und gar nicht leicht gefallen. Meine eigene Gesundheit und meine Familie stehen jedoch an erster Stelle“, so Diebl weiter.

„Ich bedanke mich bei den vielen Andechserinnen und Andechsern für den großartigen Zuspruch und die tatkräftige Unterstützung im bisherigen Wahlkampf. Danken möchte ich auch den beiden Ortsverbänden der CSU und der Grünen, mit denen ich diesen Weg sehr gerne gemeinsam weiter beschritten hätte“. „Es ist keine Entscheidung gegen das Bürgermeisteramt, sondern für meine Gesundheit“, so Diebl abschließend.

Diebl, Pressesprecher im Landratsamt, hatte sich parteilos für das Bürgermeisteramt beworben.

