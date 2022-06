Kreis, Gemeinde, Feuerwehr: Alle glücklich

Von: Andrea Gräpel

Daumen hoch für die Friedinger Feuerwehr: Aus der Leichtbauhalle aus Holz wird das neue Feuerwehrhaus in dem Andechser Ortsteil. Mit dabei beim Richtfest waren unter vielen anderen Kommandant Stefan Sedlmayr, Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Georg Scheitz. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Andechs kommt aus der Feierstimmung gar nicht mehr raus. Erst das Burschenjubiläum in Machtlfing, am Pfingstsonntag das erste Ochsenrennen in Frieding – und zwischendrin konnte am Donnerstag auch das Richtfest für das neue Feuerwehrhaus in Frieding gefeiert werden.

Frieding – Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz kann sich noch gut daran erinnern, als er vor zwölf Jahren Feuerwehrreferent des Andechser Gemeinderats war: „Als die ersten Gespräche stattfanden, war klar, Frieding braucht ein neues Feuerwehrhaus.“ Seitdem wurde eine Lösung gesucht, zumal ein Neubau für die Klostergemeinde zu teuer war. Kommandant Stefan Sedlmayr freute sich deshalb „unbandig“, dass an der Scheuertalstraße am Donnerstag Richtfest gefeiert werden konnte.

Dabei war der Boden buchstäblich längst bereitet. Das Grundstück an der Scheuertalstraße gehört der Gemeinde schon lange. Der Landkreis unter dem damaligen Landrat Karl Roth kaufte sich vor einigen Jahren gleich daneben ein und plante dort den Bau eines Katastrophenschutzzentrums. Verwendung finden sollte dort eine im Jahr 2015 während der Flüchtlingskrise erworbene, aber nie ganz aufgebaute Leichtbauhalle.

25 000 bis 30 000 Euro Miete für die Lagerung

Diese hätte ursprünglich in Gauting gebaut werden sollen, was aber mittendrin gestoppt worden war, obwohl zwei Fundamente schon gesetzt waren. Seither lag die Halle in Einzelteile zerlegt in einem Lager im Allgäu, wo der Landkreis 25 000 bis 30 000 Euro pro Jahr für die Einlagerung zahlte.

Als sich für den Katastrophenschutz eine wesentlich günstigere Lagermöglichkeit in der alten Druckerei in Machtlfing auftat, wurde die Halle zunehmend zur teuren Altlast. Bis sich die Verantwortlichen im vergangenen Jahr auf das Dilemma der Freiwilligen Feuerwehr Frieding besannen. Denn der Gemeinde Andechs fehlt das Geld, um ein neues Gerätehaus zu bauen. 3,3 Millionen Euro waren veranschlagt. Die Leichtbauhalle jedoch war machbar und zudem so groß, dass 500 Quadratmeter sogar vermietet werden können. So war der Landkreis die Altlast los und die Friedinger Feuerwehr um eine Lösung reicher – und plötzlich ging alles auch ganz schnell. „Vor einem Jahr habe ich das noch nicht geglaubt“, sagte Kommandant Sedlmayr beim Richtfest.

Gemeinde zahlt zwei Millionen Euro

Nun steht die Halle auf ihrem Fundament. Die Gemeinde hat der Holzbau zwei Millionen Euro gekostet – die Materialien waren noch vor Corona und Ukraine-Krieg bestellt worden. „Heute müssten wir wahrscheinlich Pressspan verwenden“, sagte Scheitz. 1000 Quadratmeter ist die Halle groß, dazu kommt ein Anbau mit 400 Quadratmetern, der ursprünglich für sanitäre Anlagen gedacht war, in dem nun aber Schulungsraum, Umkleiden, Sanitäranlagen und Jugendraum unterkommen.

Die Gemeinde musste sich nur noch um Dachziegel und Holz-Fassade kümmern. Die Ziegel sind schon drauf, die Fassade ist bestellt. Weil die Feuerwehr nur die Hälfte der Halle braucht, ist nun ein Mieter gesucht.

Scheitz hatte bei einem Rundgang Vertreter der Kreisbrandinspektion an seiner Seite. Denn die Räume in Machtlfing werden durch Corona und Flüchtlingswelle schon wieder eng. Auch Landrat Stefan Frey war dabei, „um sich das erst mal anzuschauen“, wie er sagte. Der Landkreis wäre für die Gemeinde erste Wahl als Mieter. Andere Nutzungen müssten erst genehmigt werden, denn festgeschrieben ist die Fläche für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Auf diese Weise könnte das damals angedachte Feuerwehrzentrum doch noch Wirklichkeit werden.

Bürgermeister, Kommandant und Bauleiter Josef Nagl von der ausführenden Firma Wolf stießen auf ausgefahrenen Arbeitsbühnen in schwindelerregender Höhe feierlich an – mit Blick auf die Nachbarfläche, die dem Landkreis gehört, „da, wo die nächsten zehn Keltengräber sind“, rief Scheitz gut gelaunt dem Landrat zu. Erst ein paar Stunden zuvor hatte der Bürgermeister zusammen mit Archäologen die auf dem Gemeindegrund gefundenen 2800 Jahre alten Schwerter präsentiert (wir berichteten).

Dank an Anna Neppel und den Altlandrat

Scheitz bedankte sich bei seiner Vorgängerin Anna Neppel für die Sicherung des Grundstücks und bei Karl Roth für dessen Weitsicht. Der Altlandrat war mit Gattin Elisabeth sportlich mit dem Radl von Erling nach Frieding gekommen, um mitzufeiern. „Innerhalb eines Jahres steht der Rohbau da“, sagte Scheitz stolz, bevor er mit Glas und Mikro in der Hand das Wort doch lieber weitergab, um sich festhalten zu können. „Es muss aber erst noch ein Feuerwehrhaus daraus werden“, fand Sedlmayr. Zunächst steht nur das Gerüst, auch wenn er erstaunt zugeschaut habe, in welcher Geschwindigkeit die Einzelteile wie Legosteine verbaut worden seien.

Nun liegt es an Gemeinde und Feuerwehr, ein Feuerwehrhaus draus zu machen. Zweifel gibt es dazu keine mehr. „Ein Hoch auf Gemeinde und Feuerwehr“, sagte Bauleiter Josef Nagl, bevor er der Tradition entsprechend mit Bürgermeister und Kommandant die Gläser auf den Boden schmetterte.