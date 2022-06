Läuft der Egelsee aus?

Teilen

Besorgt beobachtet ein Herrschinger, wie der Wasserstand des Egelsees zusehends sinkt. © Raoul Nippold

Ein Herrschinger hat beobachtet, dass der Wasserspiegel des Egelsees zwischen Frieding und Widdersberg sinkt. Er befürchtet, dass das Gewässer ausläuft. Doch die Untere Naturschutzbehörde gibt Entwarnung.

Frieding – Ein Bagger, mit dem kurz vor Sonnenuntergang an einem Tag im März am Egelsee zwischen Frieding und Widdersberg gearbeitet wurde, ließ bei einem Herrschinger Spaziergänger alle Alarmglocken läuten. In Erinnerung kam ihm nicht zuletzt die Biotopsprengung, die 1995 weltweit als Meteoriteneinschlag für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Herrschinger ging daraufhin immer wieder zu dem Biotop und beobachtete, dass plötzlich der Wasserspiegel merklich abnahm. „An fehlenden Niederschlägen kann es nicht liegen. Das Biotop läuft aus“, so der Herrschinger.

Die Untere Naturschutzbehörde gibt Entwarnung. Der Schutzgemeinschaft Ammersee gehöre dort eine 1,4 Hektar große Fläche, die bearbeitet worden sei. Der niedrige Wasserstand, so Kreissprecherin Barbara Beck, habe nichts mit den Maßnahmen zu tun. „Es ist ganz normal. 2018 war der Egelsee sogar schon mal ausgetrocknet.“

Andrea Gräpel