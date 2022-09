Landjugend zieht ins neue Feuerwehrhaus

Von: Laura Forster

In das Gebäude neben der Feuerwehrhalle soll auch die Landjugend ziehen. © Jaksch

Die Andechser Gemeinderäte sollten am Dienstag nur über den aktuellen Sachstand fürs Raumkonzept der Landjugend Frieding informiert werden. Einige Räte wollten jedoch sofort eine Entscheidung zur Zukunft des Vereins. Darum steht jetzt fest: Neue Anlaufstelle wird das neue Feuerwehrhaus.

Frieding – Der fünfte Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung im Andechser Rathaus am Dienstagabend verlief anders als geplant. Laut Unterlagen war ursprünglich nur ein Sachstandsbericht zum Thema Raumkonzept der Landjugend Frieding gedacht, das die Räte schon seit einiger Zeit beschäftigt. Auch die Frage, wohin der Verein ziehen soll, war ungeklärt – bis jetzt. Denn in der Sitzung beschlossen die Mitglieder kurzerhand, über die neue Heimat der Friedinger Landjugend, die aktuell im Dachgeschoss des alten, sanierungsbedürftigen Feuerwehrhauses an der Widdersberger Straße untergebracht ist, abzustimmen. Zur Debatte standen der Gymnastikraum im Vereinsheim oder das neue Feuerwehrhaus an der Scheuertalstraße. Der Gemeinderat entschied sich für Letzteres. „Die ersten Gespräche mit der Landjugend verliefen durchaus positiv. Vonseiten der Feuerwehr gibt es zwar noch ein paar Bedenken, die wir angehen müssen. Das sollte jedoch zu schaffen sein“, sagte Bürgermeister Georg Scheitz.

Seit Wochen ist der Rohbau des neuen Friedinger Feuerwehrhauses fertiggestellt. Bereits Anfang Juni feierte die Gemeinde Richtfest, seitdem steht das Projekt still. Mit dem Innenausbau konnte ohne die Antwort auf eine wichtige, bis Dienstagabend noch ungeklärte Frage nicht begonnen werden: Was passiert mit der Landjugend?

„Wir sollten möglichst bald eine Grundsatzentscheidung fällen, wohin die Landjugend ziehen soll“, sagte Robert Klier (Bürgergruppe). „Sonst drehen wir uns im Kreis und kommen nicht weiter.“ Bürgermeister Scheitz stimmte ihm zu. „Auch ich möchte weiterkommen. Die Baukosten werden derzeit immer teurer.“ Christine Hirschberger (Bürgergruppe) sagte: „Es muss jetzt endlich ein Beschluss her, die Zeit läuft uns davon.“ Daraufhin stellte sie einen Antrag zur Geschäftsordnung, bereits in der laufenden Sitzung über das Thema abzustimmen. Damit zeigten sich die Ratsmitglieder sowie die Verwaltung einverstanden. „Ich sehe das ähnlich, wir sollten heute eine Entscheidung treffen“, sagte auch Florian Frey (CSU).

Einstimmig entschied der Gemeinderat sich für das neue Friedinger Feuerwehrhaus als neue Anlaufstelle der Landjugend. „Wir werden nun noch einmal mit allen Beteiligten sprechen und das bestmögliche Raumkonzept erarbeiten“, sagte Scheitz.

Der Platzbedarf der Landjugend beträgt laut Sitzungsvorlage rund 130 Quadratmeter – dazu gehören eine Küche, zwei Aufenthaltsräume, eine Speisekammer, ein Getränkelager sowie Toiletten. Außerdem wünscht sich die Landjugend Frieding ein Lager mit einer Fläche von 85 Quadratmetern.