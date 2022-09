Landkreis-Biere werden wohl teurer - Brauereien müssen reagieren

CO 2 -Lieferengpässe kein Problem

In Thüringen mussten bereits Brauereien die Produktion einstellen: CO 2 -Lieferengpässe und hohe Energie- und Gerstepreise sind der Grund. Für das Starnberger Brauhaus und die Klosterbrauerei Andechs liegt ein solcher Schritt noch in weiter Ferne. Ein Problem könnte jedoch bald auftreten.

Wieling/Andechs – Während einige Brauereien im Freistaat mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und nicht wissen, wie es weitergeht, spüren die beiden größeren Brauhäuser im Landkreis Starnberg verhältnismäßig wenig von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. „Wir können uns derzeit in einem zugegeben sehr schwierigen Marktumfeld gut behaupten“, sagt Martin Glaab, Pressesprecher der Klosterbrauerei Andechs. „Wir haben in mehrfacher Hinsicht Glück gehabt“, so Florian Schuh vom Starnberger Brauhaus.

Vor allem die verschobenen und ausbleibenden Lieferungen von CO 2 bereiten einigen Brauern Sorgen, denn das Gas wird dringend zur Bierproduktion benötigt. „Grundsätzlich darf das Bier nach der Gärung nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen. Daher wird CO 2 verwendet, um Tanks und Leitungen im Gär- und Lagerkeller leerzudrücken. Tanks, Flaschen und Fässer werden vor ihrer Befüllung mit Bier mit CO 2 gespült, um den Sauerstoff zu verdrängen“, erklärt Glaab. Außerdem müssen Fässer und Flaschen auch mit Kohlendioxid „vorgespannt“ werden, damit das Bier beim Befüllen nicht überschäumt. Das Gas wirkt dabei wie eine Schutzatmosphäre für das Bier. Es ist also unabdingbar.

Klosterbrauerei hat schon vor Jahren mit Bau einer CO 2 -Rückgewinnungsanlage vorausschauend gehandelt

Die Klosterbrauerei hat schon vor Jahren vorausschauend gehandelt und ist durch den Bau einer CO 2 -Rückgewinnungsanlage seit acht Jahren komplett autark. „Wir gehören damit zu den recht wenigen Brauereien in Bayern, die CO 2 aus dem Gärungsprozess auffängt und mit einer hochmodernen Anlage bis zu einer Reinheit von über 99 Prozent aufbereitet und dann wiederverwendet“, sagt Glaab. Dank der Rückgewinnungsanlage kann die Brauerei auch alkoholfreie Getränke wie Tafelwasser, Zitronenlimo und Colamix selbst karbonisieren, ohne CO 2 zukaufen zu müssen. Eine Brauerei in Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) musste die Produktion dieser Getränke bereits einstellen.

In einer ähnlichen Lage befindet sich das Starnberger Brauhaus. „Wir stellen zwar kein CO 2 her, dafür unseren eigenen Stickstoff. Wir sind in dieser Hinsicht also nicht auf andere angewiesen.“ Auch beim Thema Energie bekommt Schuh derzeit keine Bauschmerzen. „Auf dem Dach des Brauhauses ist eine 100-kW-Fotovoltaikanlage installiert. Außerdem werden wir mit Flüssiggas statt mit Erdgas versorgt. Das ist nur minimal teuerer geworden.“ Schuh beschäftigt ein ganz anderes Problem: die Glasherstellung. „Dass wir so gut aufgestellt sind, ist schön und gut, doch es bringt uns wenig, wenn unsere Flaschen- und Kastenlieferanten Schwierigkeiten bekommen.“ Denn die Glasproduktion ist mit hohen Energiekosten verbunden. Schuh setzt auf seine große Anzahl von Lieferanten.

Brauereien im Landkreis wollen kommendes Jahr Bierpreise anpassen

Auch wenn die beiden Brauereien im Landkreis Starnberg noch vergleichsweise gut wegkommen, sind sie sich sicher: Das Bier wird teurer. „Wir müssen, um kostendeckend arbeiten zu können, die Preise für das nächste Jahr sicher anpassen“, sagt Glaab. Ähnlich sieht es der Starnberger Brauhaus-Chef: „Wir werden uns den Markt in der kommenden Zeit anschauen. Um eine Preissteigerung kommen wir aber wahrscheinlich nicht herum.“