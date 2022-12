„Lasst euch mal was einfallen!“

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Nach Ansicht der Gemeinde Andechs fügen sich Freiflächen-Fotovoltaikanlagen gut ins Landchaftsschutzgebiet. © picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Die Fläche der Gemeinde Andechs steht zu fast 90 Prozent unter Landschaftsschutz. Um dort Freiflächen-Fotovoltaikanlagen schneller realisieren zu können, beantragt die Gemeinde für den westlichen Landkreis eine Änderung der Landschaftsschutzverordnung. Ganz so einfach ist es aber nicht.

Andechs – Seit dem in Andechs über die Errichtung von Freiflächenfotovoltaik-Anlagen gesprochen wird, seit nunmehr einem Jahr, ärgert sich Bürgermeister Georg Scheitz darüber, dass in Andechs zu allererst über Herausnahmen aus dem Landschaftsschutzgebiet gesprochen werden muss. Ein langwieriges Prozedere durch viele Gremien, das seiner Meinung nach viel zu viel Zeit kostet und unnötig sei. Die Gemeinderäte im Andechser Umweltausschuss verabschiedeten in ihrer jüngsten Sitzung deshalb einen Antrag, das Verfahren zu vereinfachen. Wie? Darüber diskutierte losgelöst vom Antrag der Klostergemeinde auch der Umweltausschuss des Landkreises am Mittwoch, denn ganz so einfach ist es nicht.

Schon vor einem Jahr hatte Scheitz im Gemeindegebiet von Andechs zwei Standorte ins Auge gefasst, um dort Freiflächenfotovoltaik-Anlagen zu installieren – in der Kiesgrube Frieding und im Spornritt. Aktuell ist nur noch die Kiesgrube in Frieding im Rennen, einen Entwurf gibt es bereits (wir berichteten). Aber auch die Kiesgrube liegt im Landschaftsschutzgebiet – so wie 89,4 Prozent der Gemeindefläche von Andechs im Landschaftsschutzgebiet. Von der Quadratkilometerzahl (40,44) ist Andechs mit seinen drei Ortsteilen nämlich die größte Gemeinde im Landkreis.

Während der Ausbau von Windkraft ab Februar nächsten Jahres deutlich vereinfacht wird, blieb Fotovoltaik zum Bedauern der Andechser Gemeinderäte außen vor. Damit der Ausbau der Windenergie vorankommt und der Naturschutz gewahrt bleibt, hat die Bundesregierung nämlich das Bundesnaturschutzgesetz novelliert: Um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, gelten für die artenschutzrechtliche Prüfung nun bundeseinheitliche Standards. Das Gesetz stellt klar, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Landschaftsschutzgebiete können in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau deshalb einbezogen werden. „Dabei ist das ein wesentlicher höherer Eingriff als Freiflächenfotovoltaik“,ärgerte sich Erasmus Höfler (Bürgergruppe), der den Antrag zur Änderung der Landschaftsschutzgebiet-Verordnung seitens der Gemeinde deshalb begrüßte. Dies nämlich ist der Vorschlag von Bürgermeister Scheitz.

Um die langwierigen Herausnahmeverfahren zu umgehen, brachte er in der Umweltausschusssitzung der Gemeinde diesen Antrag ins Spiel. Dieser bezieht sich nicht allein auf Andechs, sondern auf den gesamten westlichen Teil des Landkreises. Grundsätzlich sollten darin auch Fotovoltaikanlagen möglich sein, ohne das eine Herausnahme notwendig würde. „Wir vertreten die Ansicht, dass eine befristete Nutzung von land- beziehungsweise forstwirtschaftlichen Flächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auch im Landschaftsschutzgebiet möglich sein sollte“, so Scheitz. Also mehr oder weniger eine Befreiung.

Bedenken gegen dieses Vorgehen hatte Peter Schmaderer (Grüne). „Dann kommen sämtliche Privatleute auf die Idee, Fotovoltaikanlagen auf ihre Flächen zu klatschen“, befürchtet er. „Ich weiß nicht, ob das zielführend ist.“ Aber auch Robert Klier (Bürgergruppe) gab zu Bedenken, dass mit Herausnahmen Tür und Tor geöffnet seien, wenn die Anlagen nach 25 Jahren abgebaut würden. „Unser Ziel sollte deshalb sein, Fotovoltaikanlagen auch ohne eine Herausnahme aus dem Landschaftsgebiet zuzulassen“, sagte Scheitz und betonte ausdrücklich, dass er nicht von Naturschutz-, FFH-Gebieten oder Biotopen spreche, sondern ausschließlich von Landschaftsschutzgebieten. Der Antrag könne ein Fingerzeig sein, der den zuständigen Stellen signalisiere: „Lasst’s euch mal was einfallen“.

Der Ruf wurde im Landratsamt längst erhört. Das Thema wurde auch unabhängig vom Andechser Ansinnen im Kreisumweltausschuss vergangenen Mittwoch am Rande aufgegriffen. „Die Zielsetzung des Antrages der Gemeinde Andechs ist uns auf den ersten Blick nicht ganz klar, dazu werden wir uns noch mit der Gemeinde abstimmen“, sagte Kreissprecher Stefan Diebl auf Nachfrage. Klar sei aber: Oberste Priorität habe der Weg über eine Befreiung, nicht die Herausnahme. „Letztendlich ist es wesentlich weniger aufwendig, die Fläche bleibt im Landschaftsschutzgebiet, und wir befreien, als dass wir sie durch eine Änderung der Verordnung herausnehmen. Für eine Befreiung brauchen wir keine aufwendigen und langwierigen Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebietsverordnungen.“

Geprüft werden müsse der Einzelfall dennoch, denn in Landschaftsschutzgebieten werde es immer auch so schützenswerte und hochwertige Flächen geben, auf denen eine solche Anlage nicht errichtet werden können. „Ziel bei der Errichtung von Fotovoltaik-Anlagen ist es, so unbürokratisch wie möglich zu verfahren. In Betracht kommende Freiflächen sollten bei der Standortwahl so frühzeitig wie möglich mit den Fachbehörden abgestimmt werden“, erklärt Landrat Stefan Frey.