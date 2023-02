Leben auf dem Land: Mieter klagen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Symbolbild © Klaus Bogon/Landkreis Fulda

Das Amtsgericht weist Klage eines Andechser Paares zurück, dass sich über Fledermauskot beschwert auf der Terrasse seiner Mietwohnung beschwert.

Andechs – Fledermäuse und deren Exkremente haben in Andechs zu einer Mieterklage geführt. Die Mieter, ein Ehepaar mit zwei minderjährigen Kindern, forderte entweder bauliche Maßnahmen durch den Vermieter, die eine Verschmutzung ihrer Terrasse verhindern, oder den Verschluss des Fledermausquartieres. Zudem klagten sie auf Mietminderung. Ohne Erfolg. Das ist einer Pressemitteilung des Amtsgerichtes Starnberg zu entnehmen.

Die Mieter der Wohnung im Gemeindebereich Andechs stören sich demnach an der ländlichen Umgebung, zu der können Exkremente, die aus einem Dachvorstand auf die Terrasse fielen, durchaus dazu zählen. Die Mieter fühlten sich in der Nutzung der Terrasse im Allgemeinen durch den Fledermauskot beeinträchtigt und fürchteten im Besonderen um die Gesundheit ihren beiden Kinder, sollten diese mit den Exkrementen in Kontakt kommen.

Richterin Ursula Cammerer wies die Zivilklage der Andechser Familie jedoch ab. Schließlich befinde sich die Wohnung auf dem Land. Wegen der natürlichen Lebensräume für Tiere, also auch für Fledermäuse, sei eine „Begegnung mit landesüblichen Tierarten“ sowie deren Einwirkungen auf die Umgebung hinzunehmen, argumentierte sie in der Verhandlung. Eine messbare Minderung der Wohnqualität könne nur dann eintreten, wenn in Folge von baulichen Gegebenheiten störende Tiere vermehrt auftreten ober im Bereich des Mietobjekts gezüchtet würden. Beides sei nicht der Fall, teilte das Amtsgericht mit.

Die Klage war bereits im November 2021 eingereicht worden und zog sich auch deshalb in die Länge, weil eine Fledermausexpertin hinzugezogen wurde. Diese hat im Zeitraum von April bis Oktober 2022 mehrere Ausflüge zu der betreffenenden Adresse unternommen und konnte keine „Wochenstube“ mit großer Fledermauspopulation feststellen, beobachtete nur einzelne Exemplare und dies auch nicht durchgehend. Diese Beobachtung deckt sich mit der von Zeugen, die der Richterin keine grobe Verschmutzung bestätigen konnten. In der Klage war von bis zu 50 Fledermauskötteln täglich in den Monaten April bis Oktober die Rede.

Ein Verschluss des Quartiere, so Cammerer, sei in diesem Fall nicht einmal zulässig, weil Fledermäuse unter Artenschutz stehen. Sie gab den Mietern den Rat, selbst Abhilfe zu schaffen, wenn sie sich gestört fühlen, und schlug vor, zum Beispiel Pflanzkübel aufzustellen. Die Mieter wollten dem aber nicht beipflichten und beharrten auf ihrem Standpunkt, auch was die Gesundheitsgefährdung der Kinder betraf.

Seitens des Gerichts sei durch die Fledermausexkremente aber keine größere Gefahr erkennbar als durch eine hinzunehmende Verkotung der Terrasse durch Vögel oder giftige Pflanzenbestandteile. Die Klage wurde daher vom Amtsgericht abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.