Lob von den Kollegen: „Saubere Arbeit“

Von: Andrea Gräpel

Die Kitze dürfen nicht mit der Hand berührt werden. Die Geiß würde sie nicht mehr annehmen. Darum werden sie mit Handschuhen vorsichtig in Kisten gesetzt. © Kitzrettung Andechs

Das erste Jahr Kitzrettung lief für den noch jungen Andechser Verein mit diesem Namen vorsichtig an und war am Ende ein großer Erfolg. Etliche Kitze konnten gerettet werden. Schon jetzt freuen sich die Kitzretter auf die nächste Saison – und auf neue Helfer und Unterstützer.

Andechs – Schon vor zwei Jahren hatten Jana und Peter Schmaderer aus Erling Gleichgesinnte zusammengetrommelt und Wiesen, die gemäht werden sollten, nach Kitzen abgesucht. Am Anfang noch ohne Drohne in einer langen Menschenkette. Nach der Saison, im August 2021, gründete sich dann der Verein Kitzrettung Andechs und schaffte eine Drohne an. In diesem Jahr startete das Unternehmen Kitzrettung dann richtig. Immer in den frühen Morgenstunden, noch bevor die Sonne richtig aufgegangen war, ging es los. Elf Einsatztage gab es und 40 Einsatzstunden. Neben der Vereinsdrohne kamen zwei private Drohnen zum Einsatz, nach deren Lufterkundung insgesamt 18 Helfer 65 Flächen in einer Größe von insgesamt 197 Hektar absuchten und auf diese Weise nicht nur viele Kitze, sondern auch Hasen und Füchse rettete.

„Saubere Arbeit, das erste Jahr ist schwierig“, wissen die erfahrenen Kitzretter aus München und lobten die Andechser in den sozialen Medien. In der Tat waren die ersten Einsätze mühsam, der Umgang mit den Drohnen, die Zusammenarbeit zwischen Drohnen und Helfern – all das musste sich einspielen und gelang auch den Andechsern immer besser. Voraussetzung ist auch die Absprache mit Landwirten, das Vertrauen zueinander, das erst wachsen muss. Vor allem Vorsitzende Jana Schmaderer und ihr Mann Peter, der die Vereinsdrohne fliegt, hatten über einige Wochen viel zu koordinieren und fanden wenig Schlaf. Die geeigneten Tage der Mahd sind knapp.

„Wir mussten viele Flächen in sehr kurzer Zeit absuchen“, sagt Jana Schmaderer. Entschädigung gibt den Helfern die frühe Morgenstunde in der Natur, Fluren in den idyllischen Schutzgebieten rund um Andechs. Gerufen wurden sie von Landwirten aus Andechs, Fischen, Dießen und Landstetten. Wenn dann auch noch Kitze und andere Tiere, die versteckt im hohen Gras sonst nicht zu sehen waren, vor dem Mähen gerettet werden konnten, war die Entschädigung umso größer.

„Um noch besser aufgestellt zu sein, haben wir noch eine zweite vereinseigene Drohne angeschafft“, erzählt Jana Schmaderer. Fällt die eine aus, kann die zweite weiterfliegen. Gefördert wurde die Anschaffung der beiden Drohnen durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. „Das deckt aber nur einen Teil unserer Kosten.“ Beide wurden über private Darlehen vorfinanziert.

Um in der nächsten Saison gut aufgestellt zu sein, werden weiter Freiwillige und/oder Mitglieder gesucht. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann dies auf das Konto der Kitzrettung Andechs tun: IBAN DE44 7009 3200 0002 5818 84 bei der VR Bank Starnberg.