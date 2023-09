Luftig und mit Veilchen: Sisi-Torte zum 125. Todestag der Kaiserin

Von: Tobias Gmach

Teilen

Sisi-Torte mit Krone: Konditorin Andrea Göringer und Eugen Hemberger von Hembergers Frühstückscafé in Erling. © dr

Spezialanfertigung vom Feinsten: Zum 125. Todestag von Kaiserin Elisabeth hat Hembergers Frühstückscafé in Erling-Andechs eine Sisi-Torte entworfen.

Erling – Fürs Schlemmen in rauen Mengen war Kaiserin Elisabeth nicht bekannt, fürs Genießen aber schon: Anlässlich Sisis 125. Todestages am Sonntag hat Hembergers Frühstückscafé in Erling der Wittelsbacherin eine eigene Torte gewidmet. „Es gibt kein überliefertes Tortenrezept, wir haben es deshalb selbst entwickelt“, erklärt Geschäftsführer Eugen Hemberger. Die Spezial-Kreation besteht aus weißem Schokoladen-Mousse. „Anfangs dachten wir an Mascarpone“, berichtet Hemberger. Aber der cremige Frischkäse erschien dann doch etwas zu schwer – für den Spätsommer und für die Kaiserin. Konditorin Andrea Göringer betont: „Sisi war ja auch leichtfüßig.“ Für die fruchtig-luftige Note sollen laut Göringer die Himbeeren sorgen. Die Torte vollendet eine Veilchen-Dekoration, angelehnt an Sisis Lieblingspflanze.

Seit gestern verkauft Hembergers Frühstückscafé die Torte. „Je nach Nachfrage backen wir bis Sonntag weitere davon“, sagt die Konditorin. Am Todestag der Kaiserin bieten die Tourismusfördergesellschaft gwt und ihre Partner wie berichtet ein vielseitiges Programm – unter anderem mit Führungen und einer „majestätischen Rundfahrt“ auf dem Starnberger See. Mehr Infos dazu gibt es online auf www.starnbergammersee.de.