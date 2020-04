Viel mehr als nur ein Arbeitsausfall

Die bayerischen Werkstätten und Förderstätten sind offiziell seit dem 19. März geschlossen. Ein Termin für die Wiedereröffnung ist völlig offen. Das betrifft auch die IWL (Isar-Würm-Lech Werkstätten) in Machtlfing. Dort ist für 200 Menschen mit Behinderung von einem Tag auf den anderen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags weggebrochen.

Machtlfing – Ein offener Brief an den Behindertenbeauftragten des Bayerischen Staatsministeriums von Guido Masny zeigt, welche Nebenwirkungen diese Maßnahme auf die Betroffenen haben könnte. Der Gesamtwerkstattratsvorsitzende der IWL-Gruppe kritisiert darin, dass man die Werkstätten nicht eigenverantwortlich von Fall zu Fall selbst über die Schließung habe entscheiden lassen. „Die bisherigen Erfahrungen zeigen auch, wie wichtig eine geregelte Struktur für Beschäftigte im Alltag ist“. Durch den Wegfall könne „ein neues Risiko der psychischen Überlastung“ entstehen.

Damit spreche Masny vor allem die Beschäftigten mit einer „chronisch psychischen Belastung“ an, die in der IWL in München arbeiteten, erklärt Machtlfings Betriebsleiterin Anna Ottermann. „Wenn der Alltag reißt“ beeinträchtige das aber auch die Menschen mit Behinderung und somit die so genannten „Beschäftigten“ der IWL Machtlfing, die in der Schreinerei Designermöbel bauen, in der Elektrotechnik Bauteile löten oder in der Küche ein Catering zubereiten. Ihnen fehlten neben der Struktur soziale Kontakte sowie Ansprache und Anerkennung durch die geleistete Arbeit, erklärt die Betriebsleiterin. Aber die Schließung in Machtlfing sei unumgänglich gewesen, weil der Gesetzgeber es verordnet hat, so Ottermann.

Selbst wenn die Menschen mit Behinderung nicht grundsätzlich zu den Risikogruppen gehörten, gebe es „einen höheren Anteil an Personen mit erhöhtem Risiko, bedingt durch Vorerkrankungen wie Diabetes. Es gibt auch Behinderungen wie etwa Trisomie 21, die mit Begleiterkrankungen etwa einem Herzfehler einhergehen können“, so Ottermann. „Eine Behinderung zu haben, bedeutet nicht, krank zu sein.“

Die IWL haben sich „von Beginn der Corona-Pandemie an intensiv auf mögliche Szenarien vorbereitet und die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts seien frühzeitig umgesetzt und die Beschäftigten und Mitarbeiter informiert und geschult worden. Es entstand unter anderem ein Leitfaden in leichter Sprache: „Es gibt eine neue Krankheit. Die Krankheit heißt Coronavirus. Bitte nicht krank in die Arbeit gehen“, so ein Appell an die IWLer. „Damit man schneller gesund wird“ und „andere nicht ansteckt“.

Ebenso wurden auf der Homepage Tipps gegen die Langeweile eingestellt. Die unverhoffte Freizeit könnten die Mitarbeiter nutzen und zum Beispiel auf Youtube Gitarren- oder Klavierspielen lernen, in den kostenlosen Magazinen wie GEO, Brigitte, Gala oder Schöner Wohnen schmökern oder virtuell die Kunsthalle in Mannheim besuchen. Puzzeln, lesen, sich mit Podcasts ablenken oder die virtuelle Buchmesse besuchen – mit den Vorschlägen ließe sich zu Hause problemlos ein ganzes Jahr Freizeit füllen.

Allerdings steht die Förderwerkstätte vor einem ganz anderen Problem: Es fehlen Betreuer in den Wohnheimen, „die darauf ausgelegt sind, dass die Bewohner an Werktagen arbeiten“. Die Lebenshilfe Starnberg behelfe sich mit Lehrern, so Anna Ottermann, und man sei „nach Kräften darum bemüht, die entstandene Lücke zu schließen“.

Wie in vielen Unternehmen werde sich die Krise voraussichtlich auch auf die Auftragslage der IWL auswirken. Derzeit erfreut sich Machtlfing über einen Umsatz von jährlich rund 2,25 Millionen jährlich aus der Produktion für regionale Wirtschaftsunternehmen wie 3M, Torqeedo, Heine oder auch das Max-Planck-Institut, rechnet Ottermann vor. „Mit dem möglichen Umsatzeinbruch besteht die Gefahr, dass das breit gefächerte Angebot nicht aufrechterhalten werden kann“, sagt sie besorgt. Die Betriebsleiterin geht davon aus, „dass der Weg zurück zur Normalität ein langer sein wird“. Und fügt hinzu: „Da die Werkstatt einen unverzichtbaren Teil eines inklusiven Arbeitsangebotes darstellt, ist es uns ein großes Anliegen, das Thema Inklusion aufrechtzuerhalten und weiter voranzutreiben.“