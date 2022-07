Maibaum-Verwertung beim Schmiedefest

Von: Peter Schiebel

Der 2016er Maibaum lebt als Möbel weiter: Vitus Blasi, Helmut Graf als Auktionator, Karl Lechner, Felix Benedikter, Christina Graf und Mara Wanninger (v.l.) versteigerten Tische und Bänke in Weiß-Blau. © Andrea Jaksch

Beim Schmiedefest in Erling sind die letzten Reste des Maibaums aus dem Jahr 2016 gewinnbringend unter die Leute gebracht worden - bei einer Versteigerung.

Erling – Schöner kann es auf dem Dorf wohl kaum sein: Tracht, Blasmusik, Gemeinschaft, dazu strahlend blauer Himmel und fantastische Stimmung. Die Gemeinde Andechs hatte für Sonntag zum Schmiedefest an die alte Schmiede in Erling eingeladen. Es galt, mit zwei Jahren Corona-Verspätung das 550-jährige Bestehen der Schmiede zu feiern – mit Vorführungen, Erklärungen und auch dem einen oder anderen Selbstversuch der Besucher.

Der Burschen- und Madlverein Erling-Andechs organisierte zusammen mit der Blaskapelle Erling-Andechs das Fest – und nutzte die Gelegenheit für die Maibaumversteigerung. Neun Bänke, zwei Stehtische, einen Tisch und eine Kinderbank hatten die Mitglieder Seppi Albrecht und Florian Bichler in den vergangenen Wochen gezimmert, wie der Vorsitzende des rund 55 Mitglieder starken Vereins, Felix Benedikter, gegenüber dem Starnberger Merkur sagte.

Damit ist der 2016er Maibaum verarbeitet. Das gute Stück war bereits Anfang 2020 umgelegt worden und lagerte seitdem in Stücke geschnitten in einem Stadl. Den neuen Maibaum stellten die Burschen und Madln immerhin 2021 auf – „im kleinen Rahmen und im Juni“, sagte Benedikter und erinnerten an die Corona-Umstände. Jetzt war endlich die Gelegenheit zur Versteigerung. Mit dem Ergebnis sei der Verein zufrieden, sagte der Vorsitzende. Der Erlös sei für Ausflüge und neue Feste bestimmt. ps