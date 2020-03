Maibaumtaferl Erling: Mit Farbe, Buntlack und Verdünner zu neuem Glanz

Noch ist nur die Hälfte der Tafeln bemalt. Bis zur Maifeier werden sie aber alle fertig sein. Erwin Wolf bemalt die Taferln für den Erlinger Maibaum. Eine Aufgabe, die der 79-Jährige seit 41 Jahren immer wieder gerne übernimmt.

Andechs – Der Bäcker, der Bauer, der Brauer, der Schreiner und der Schmied sind schon fertig und lehnen ringsum an der Wand. Das ganze Feuerwehrhaus riecht nach Farbe, Buntlack und Verdünner. Gleich malt Erwin Wolf am Orgelbauer weiter. „Weil ich selber Orgelbauer bin“, sagt der 79-Jährige stolz. Wolf bemalt die Erlinger Maibaumtaferln. Heuer macht er das bereits zum elften Mal.

Wolf ist Hobbymaler. Sein Lieblingsmotiv: Andechs in allen Variationen. Und er kennt die Erlinger Maibaumtaferln länger als sein halbes Leben – beziehungsweise die aktuellen und deren Vorgänger. „Die waren nicht verzinkt und sind noch schneller gerostet“, erzählt Wolf über die Schilder, die bis 2005 den Erlinger Maibaum zierten. 1979 hat er sie erstmalig gestaltet, ehrenamtlich und unentgeltlich. Seitdem werden die zehn Taferln, zwei Löwen und zwei Wappen im Schnitt alle vier Jahre abgeschliffen und neu grundiert. Das Grundieren mit blauer Farbe übernimmt der Burschen- und Madlverein Erling-Andechs, das Bemalen ist Wolfs Sache.

Schilder mindestens einen halben Zentner schwer

Die zehn großen Tafeln stellen traditionelle Handwerksberufe da: den Metzger, den Maurer, den Orgelbauer, den Zimmerer, den Schreiner, den Bäcker, den Schmied, den Bauer, den Wagner und den Brauer. „Der Schmied macht natürlich besonders viel Arbeit, weil das zwei Manschgerln sind“, erklärt Wolf. Für jede einzelne der etwa anderthalb Meter hohen und zwei Meter breiten Eisentafeln braucht er im Schnitt fünf bis sechs Stunden. Alleine hochheben kann der zweifache Großvater sie nicht. „Die wiegen mindestens einen halben Zentner.“ Deshalb bereiten die Burschen ihm seinen Arbeitsplatz vor. Sogar eine Halbe Bier haben sie ihm hingestellt. „Das i ned verdurscht“, sagt der Rentner scherzhaft.

Um die Schilder wieder in Schuss zu bringen, hat Wolf rund drei Wochen eingeplant. Morgens, gegen 9 Uhr, beginnt er, mittags gönnt er sich ein zweistündiges Päuschen, bevor er ab etwa 14 Uhr wieder im neuen Feuerwehrhaus weitermacht.

Die Taferln habe er schon an vielen Orten in Erling bemalt, mal bei der Feuerwehr, mal im Stadl beim Scheitz, erzählt Wolf. Sein Arbeitsort ist nicht geheim, denn Maibaumtaferldiebstahl gehört – anders als der des Baumes – nicht zur Tradition. „Und ich sperre ja sowieso zu“, sagt Wolf, selbst seit seiner Jugend Mitglied der Erlinger Feuerwehr.

Je höher die Schilder hängen, desto mehr sind sie der Witterung ausgesetzt

Auch wenn der sportliche Mann ansonsten ein geselliger Mensch ist, malt er am liebsten allein. Bei den großen Maibaumtaferln beginnt er stets mit Gesicht und Händen. „Damit ich eine ruhige Hand habe“, sagt Wolf und betrachtet die schon fertigen Schilder. Je weiter oben die Figuren hängen, desto mehr sind sie der Witterung ausgesetzt. Brauer und Maurer seien jedes Mal eine Herausforderung, schließlich kann Wolf bei dem Motiv nicht großflächig arbeiten, sondern muss jeden Ziegel einzeln malen. Doch die Freude daran merkt man ihm an, wenn er mit seiner Palette dasteht und seine sieben Farben je nach Bedarf zusammenmischt. Ob der Rentner die Tafeln auch in vier Jahren wieder bemalen wird? Erwin Wolf überlegt einen Moment: „Das kann ich noch nicht sagen.“

Wer den neuen Maibaum samt frischbemalter Taferln sehen will: Er soll am 1. Mai ab 10 Uhr aufgestellt werden.

