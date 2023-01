Maria kennt jeden, und jeder kennt Maria

Von: Andrea Gräpel

Fröhliche Runde aus Kollegen, Eltern und Trägern zum Abschied: Petra Happach, Sabine Rudolf, Veronika Heil, Elektra Karamanolis, Nannette Freist, Bettina Schwarz, Melanie Weinelt, Martina Lipp, Pater Korbinian Linsenmann, Maria Graf-Schmerbeck, Susanne Stumbaum, Bürgermeister Georg Scheitz, Irmi Gollwitzer und Francisca Härtl. © Andrea Jaksch

Die langjährige Leiterin des Erlinger Kindergartens St. Elisabeth ist feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden.

Erling – „Ich habe sie noch als Frau Schmerbeck kennengelernt, heute ist es einfach nur noch die Maria“, sagt Melanie Weinelt lachend. Die Elternbeiratsvorsitzende vom St.-Elisabeth-Kindergarten in Erling war selbst als Kind in der Einrichtung – damals bei Frau Schmerbeck. Heute sagen die Kinder nur noch Maria. „So ändern sich die Zeiten“, sagt Melanie Weinelt. Gestern war sie natürlich dabei, als die langjährige Kindergartenleiterin Maria Graf-Schmerbeck nun von Kirche, Gemeinde und Elternbeirat im Klosterbräustüberl gebührend in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Kinder, wie die Zeit vergeht“, sagt auch Maria Graf- Schmerbeck, heute 63 Jahre alt. Mehr als 41 Jahre hat sie in dem Kindergarten gearbeitet. Noch ohne den zweiten Namen Graf im Nachnamen, hatte ihr Ortspfarrer Pater Coelestin Stöcker eine Tüte Gummibärchen in die Hand gedrückt und gesagt: „Ihr werdet das schon machen.“ Maria Graf-Schmerbeck hatte damals gerade erst ein Jahr Berufserfahrung und war ziemlich aufgeregt. „2004 stand ich plötzlich vorne dran als Leitung. Ich musste erst in die Rolle reinwachsen“, erinnert sie sich. Rückblickend sagt sie: „Würde ich die Jahre hier in ,meinem’ Kindergarten als Roman verfassen, wäre es ein sehr dicker Wälzer mit vielen lustigen, aber auch bewegenden Geschichten.“ Ganz sicher, denn die „Maria“ kennt jeden, und jeder kennt auch sie. Generationen Andechser Kinder sind bei ihr herangewachsen. So wie Melanie Weinelt, damals Pestinger. grä