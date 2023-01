Maske weg – mehr Übungen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Auch heuer gab es einige Ehrungen und Beförderungen (v.l.): Kreisbrandmeister Martin Wastian, Kommandant Martin Popp, Thomas Pain, 2. Bürgermeister Robert Klier, Vorstand Franz Wolf, Florian Geiger, Ruppert Pfänder, Volker Fiedler, Benedikt Baur, Sebastian Albrecht und Stephan Biber. © Dagmar Rutt

Dass die Machtlfinger feiern und Großveranstaltungen organisieren können, haben sie 2022 unter Beweis gestellt. Großen Anteil daran hatte auch die Freiwillige Feuerwehr des kleinsten Andechser Ortsteils, die heuer den Jugendpokal der Kreisfeuerwehren ausrichtete. In der Jahresversammlung am Samstag wurde Bilanz gezogen.

Machtlfing – Die Kommandantentaufe im kühlen Nass am Ende des Jugendpokals im September hat Machtlfings Kommandant Martin Popp noch in guter Erinnerung. Unter großem Jubel der 170 Teilnehmer hatte die Machtlfinger Jugendfeuerwehr ihm das kühle Bad bereitet. Der Wettbewerb war einer der Höhepunkte im Feuerwehrjahr 2022 und ist im jüngsten „Feuerwehrblattl“, das Vorstand Franz Wolf am Ende eines jeden Jahres zusammenstellt, entsprechend reich bebildert. Gefeiert haben die Feuerwehrkameraden auch mit den Burschen, bei dem die Feuerwehr zum Wiedergründungsfest im Mai mit historischer Wasserspritze vertreten war.

Im dritten Corona-Jahr wurde natürlich nicht nur gefeiert. Endlich wieder zusammenkommen zu können und fröhliche Gesichter zu sehen statt Mundschutzmasken, dies hatte auch den Feuerwehrkameraden gefehlt. Auch bei den Übungen, deren Stundenzahl sich gleich mal mehr als verdoppelt hat von 158 im Vorjahr auf 342. Gleiches gilt allerdings auch für die Einsätze. Waren es im Vorjahr nur 164 Stunden, schnellte auch diese Zahl hoch auf 303 Stunden. Machtlfing als neuer Standort des Katastrophenschutzzentrums im Landkreis trug natürlich dazu bei, denn nicht selten hieß es für die Machtlfinger, Material zu transportieren – zum Beispiel bei der Ausstattung der Hechendorfer Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft oder später auch bei der Ausstattung der Notunterkunft in Gilching.

Im Löscheinsatz waren die Machtlfinger tatsächlich nur einmal, als in der Asylunterkunft in Erling Anfang 2022 Feuer ausbrach (wir berichteten). Der zweite Löscheinsatz hatte sich bereits erledigt, als die Feuerwehr eintraf. Das war im November, als die Machtflinger Freiwilligen zu einem Pkw-Brand hinzugerufen wurden. Passanten konnten das Feuer löschen, noch bevor die Feuerwehr da war. Insgesamt zählte Kommandant Martin Popp 35 Einsätze im abgelaufenen Jahr, für zwölf wurden die Machtlfinger außerhalb ihres Ortsteils hinzugezogen.

Da trotz Corona vieles wieder möglich war, galt es auch wieder Straßen abzusichern. Traditionell üben sich die jüngsten Mitglieder dafür beim Martinsumzug, wenn sie mit ihren Fackeln den Weg leuchten dürfen. Seit Jahrzehnten gehört auch der Auf- und Abbau des Stalls der Lebenden Krippe auf dem Heiligen Berg zur Aufgabe der Machtlfinger Wehr – organisiert von Max Biber, war auch dies nach zwei Jahren Pause endlich wieder möglich.

Die Zahlen der Aktiven ist im Machtlfing konstant. Auch bei der Jugend. Drei durften in die aktive Wehr wechseln, dafür zogen zwei andere neu ein – zwei Mädchen. Insgesamt hat die Jugendfeuerwehr 19 Mitglieder, die aktive Wehr zählt 43 Aktive, darunter sechs Frauen, ohne die keine Wehr mehr denkbar wäre. Nächster feststehender Termin ist die Floriansmesse im März, die zuletzt immer draußen stattfinden musste und nun wieder in der Kirche St. Johannes Baptist stattfinden kann.