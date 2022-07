Masterplan für die Ahnen der Gletscher zwischen Starnberger See und Ammersee

Von: Tobias Gmach

Durch die Moränenlandschaft nahe Erling führten Agnes Wagner (Mi.) von der Regierung von Oberbayern und der Biologe Burkhard Quinger (r.) Landwirte und Vertreter von Behörden und Naturschutzverbänden. © Andrea Jaksch

Ein Managementplan soll den Erhalt der geschützen, artenreichen Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See sichern. Während sich die Behörden dadurch eine bessere Vernetzung versprechen, befürchtet so mancher Landwirt Einschränkungen.

Landkreis – Gerammelt voll war der kleine Parkplatz an der Starnberger Straße kurz vor Erling am Montagmorgen – mit Autos sowieso, aber vor allem mit rund 80 Menschen. Der Anlass: ein Runder Tisch zum Managementplan für ein 2059 Hektar großes Naturschutzgebiet, die Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See. Im Freien und ohne Tisch, dafür aber mit jeder Menge Kartenmaterial. Auf die großen Pläne stürzten sich Landwirte und Grundstückseigentümer schon, bevor es offiziell losging. Früh war zu merken: Die Maßnahmen und Bestimmungen in der Natur- und Kulturlandschaft, die die Behörden unter Federführung der Regierung von Oberbayern planen, gefallen nicht jedem – was die eine oder andere Wortmeldung regionaler Bauern noch beweisen sollte.

Das FFH-Gebiet

Das 2004 ausgewiesene Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Gebiet „umfasst besonders hochwertige Landschaftsausschnitte des Andechser Höhenrückens zwischen dem südlichen Ammersee und dem nördlichen Starnberger See“, heißt es in einer Information zum Managementplan. Den Flächen, von denen zwei Drittel im Kreis Starnberg und ein Drittel im Kreis Weilheim-Schongau liegen, komme für den Arten- und Biotopschutz eine „teils sogar bayernweite“ Bedeutung zu. Die Moränen sind die Überbleibsel, die Ahnen der eiszeitlichen Gletscher. Hügel, die Fachleute etwa Drumlins und Tumuluse nennen.

Den wohl bekanntesten Tumulus des bayerischen Alpenvorlands bestieg die Gruppe mit Behörden- und Naturschutzvertretern, von den Maßnahmen betroffenen Landwirten und interessierten Bürgern: den „Bäckerbichl“, der sich etwa einen Kilometer östlich von Erling erhebt. Ein ganzes Drumlinfeld (also viele längliche Eiszeit-Hügel) gibt es westlich von Machtlfing. Das FFH-Gebiet machen aber auch nährstoffreiche Stillgewässer, Kalkmagerrasen mit Orchideen, Nieder- und Hochmoore, Pfeifengras-Streuwiesen und feuchte Hochstaudenflure aus, um nur einige, wenige Charakteristika zu nennen.

Von manchen skeptisch beäugt wurden die Pläne mit den Kartierungen, die die Landwirte teilweise direkt betreffen. © Andrea Jaksch

„Etwa 60 Prozent des Gebiets ist Wald“, erklärte Johannes Buhl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg. Er ist mit dem Herrschinger Biologen Burkhard Quinger für die Kartierung im Managementplan verantwortlich. Buhl führte die Teilnehmer des Runden Tisches in einen Waldmeister- und Seggen-Buchenwald gegenüber des Bäckerbichls. Oben auf dem Tumulus erklärte er, dass die Wälder in der Moränenlandschaft zwar in einem guten Zustand seien, aber durchaus mehr Totholz und seltene Arten wie die Elsbeere vertragen könnten.

Der Managementplan

Das Gebiet im Fünfseenland ist Teil des europaweiten Biotopnetzes „Natura 2000“. Der Managementplan ist in erster Linie ein Leitfaden für die Ämter. Um das Naturerbe zu erhalten, erfassen und bewerten Naturschutz- und Forstbehörden seinen Zustand. 2017 haben sie damit begonnen, Ende des Jahres soll der Plan fertig werden. Der Entwurf umfasst knapp 600 Seiten und listet jede Menge Maßnahmen auf – von geeigneten Mähzeiten über die Pflege einzelner Pflanzen bis zu Flächenankäufen und Öffentlichkeitsarbeit. Das Credo: Es geht nur zusammen. Buhl richtete sich im Buchenwald auch an die Grundstücksbesitzer. „Redet miteinander. Ein kurzer Anruf bei der Naturschutzbehörde oder beim Revierförster reicht oft.“

Das Konfliktpotenzial

Einige Landwirte befürchten, dass sie durch den neuen Leitfaden Bäume nicht mehr fällen dürfen und Nutzflächen verlieren. Benedikt Baur, der einen Hof südlich von Machtlfing hat, reagierte beim Ortstermin alarmiert auf das Wort „Pufferzonen“. Jene soll es zwischen den geschützten und etwa intensiv bewirtschafteten Äckern geben. Ob er bis zur FFH-Fläche düngen dürfe, wollte Baur wissen. Ursula Madeker von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Starnberg erklärte den Knackpunkt: das sogenannte Verschlechterungsverbot. Für die Eigentümer habe der Managementplan lediglich Hinweischarakter, er sei nicht rechtsverbindlich. In Baurs Fall heißt das: Er darf auf seinem Grund düngen, solange das keine negativen Auswirkungen auf die geschützte Fläche nebenan hat.

Im Zuge der Maßnahmen sollen Verträge zwischen Behörden und Bauern abgeschlossen werden, letztere erhalten Ausgleichszahlungen, wenn sie Flächen abtreten. Bis zum 20. September können Eigentümer Einwendungen zum Managementplan bei der Regierung von Oberbayern vorbringen.

