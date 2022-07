Neue Hygienemontage bei IWL: Mehr Platz für mehr Aufträge

Betreten nur in Schutzkleidung erlaubt: Julia Struck, Bürgermeister Georg Scheitz, der Produktionsleiter von 3M, Roland Strigl, Geschäftsführer Martin Becker, Fabian Kunzelmann, Betriebsleiter Alexander Härtl, David Hefner, Mathis John und Franziska Strauß von der 3M-Qualitätssicherung (v.l.) eröffneten vorschriftsmäßig gekleidet die neue Hygienemontage der IWL Werkstätten in Machtlfing. © Andrea Jaksch

Die IWL Werkstätten für Menschen mit Behinderung feierte die Eröffnung einer zusätzlichen Hygienemontage. Dort werden Bauteile für die zahnmedizinische Industrie angefertigt.

Machtlfing – Mehr Aufträge, mehr Mitarbeiter und mehr Platz – das alles bietet der Ausbau der Hygienemontage der IWL. Bereits seit 2001 fertigt die IWL Machtlfing zahnmedizinische Bauteile an, Anlass des Umbaus war ein Auftrag des langjährigen Partners 3M. Die Hygienemontage ist die größte Abteilung der IWL. Vor dem Umbau waren 30 Mitarbeiter dort beschäftigt. Wenn viel Arbeit anstand, unterstützten Beschäftigte anderer Abteilungen die Produktion. „Wenn Kollegen geholfen haben, wurde es eng“, sagte Betriebsleiter Alexander Härtl. Dank des Umbaus bietet die Hygienemontage nun Platz für zehn weitere Arbeitsplätze.

Die Mitarbeiter fertigen in der Woche unter anderem bis zu 50 000 Behälter für Zahnabdruckmasse an, indem sie die Bauteile ineinanderstecken. Das neueste Produkt, das 3M bei der IWL in Auftrag gegeben hat, ist ein Applikator für Zahnzement, der zum Beispiel bei Wurzelfüllungen eingesetzt wird. Zur Fertigung des Applikators müssen circa fünf Millimeter kleine Ringe aufgefädelt werden – mit viel Fingerspitzengefühl. Rund 20 000 Anfertigungen schafft die Abteilung wöchentlich.

Die neue Hygienemontage hat ein Büro für Fachkräfte und eine zweite Hygieneschleuse. In Abstimmung mit dem Qualitätsmanagement von 3M wurden alle Abläufe festgelegt, um die Hygiene einzuhalten. „Es hat mit einem Strich auf dem Boden angefangen, der die normale Zone von der Hygienezone trennt“, sagte Betriebsleiter Alexander Härtl in Erinnerung an die Anfänge der Abteilung. Heute müssen vor Betreten des Hygienebereichs Hände desinfiziert sowie in einer Umkleide Schutzkleidung und Haarhaube aufgesetzt werden. Beim Umbau wurde vor allem auf die Schalldämpfung geachtet, um ein ruhiges und entspanntes Arbeiten zu ermöglichen.

Bürgermeister wünscht sich „heimeligen Standort“

Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz betonte bei der Einweihung, wie sehr ihm die IWL am Herzen liege. Dort gehe es nicht bloß um Arbeit, sondern auch um Spaß und Erholung. Es freue ihn besonders, dass für den Umbau ausschließlich regionale Handwerkerbetriebe beschäftigt wurden. Das Wichtigste sei aber, dass alle gerne zur Arbeit kommen und „Machtlfing ein heimeliger Standort ist“, sagte Scheitz.

In der Hygienemontage besteht ein festes Mitarbeiterteam. Einmal jährlich steht für alle eine Schulung an. „Das ist eine Art Grundeinweisung“, erklärte Fertigungsleiter Thomas Keller. Die Mitarbeiter der IWL suchen sich ihre Abteilung selbst raus. Nach mehreren Praktika, in denen Neigungen, Fähigkeiten, Schwächen und Stärken beobachtet werden, entscheiden sie gemeinsam mit den Betreuern, wo sie am besten hinpassen. Es sei nicht immer einfach, den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, so Keller. „Manche machen seit Jahren nur eine Aufgabe, andere mögen Abwechslung“, erzählte er. Eines steht aber fest: Maschinenarbeit ist besonders beliebt, „da passiert was“, sagte Härtl. In der Hygienemontage befindet sich eine Silikonisiermaschine – ein heiß begehrter Arbeitsplatz. Die Arbeit mit Maschinen benötige aber eine ausführliche Einweisung.

Um die betreuungsintensiven Mitarbeiter nicht zu überlasten, werden im Zweistundentakt Pausen eingelegt. Ein Höhepunkt der Arbeit bei der IWL ist die Arbeit am Standort von 3M in Seefeld. Täglich fahren bis zu fünf Mitarbeiter mit Behinderung dorthin. „Das ist ein totales Highlight, die sind da total selbstständig“, sagte Benedikt Baur, Gruppenleiter der Hygienemontage – auch weil der Kaffee dort so gut schmecke. (mat)