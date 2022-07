Mehr Sicherheit vor allem für Motorradfahrer

Von: Peter Schiebel

Teilen

Jetzt sollte wirklich klar sein, wer anhalten muss: neue Stoppmarkierungen an der Kreuzung bei Rothenfeld. © Jaksch

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat Gefahrenstellen im Landkreis entschärft - mit übergroßen Schildern auf der Straße und Leitplanken.

Rothenfeld/Gauting – An der Kreuzung bei Rothenfeld und auf der Staatsstraße durchs Mühltal zwischen Gauting und Starnberg ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen. Gestern haben Arbeiter im Auftrag des Staatlichen Bauamts Weilheim an den neuralgischen Punkten Maßnahmen ergriffen, die zu mehr Sicherheit führen sollen.

An der Kreuzung bei Rothenfeld zeigen nun auf der Fahrbahn markierte, überdimensionale Stoppschilder aus Richtung Frieding und aus Richtung Machtlfing eindeutig an, wer dort anhalten muss. „Es gab in der Vergangenheit immer wieder Probleme, dass die Stoppschilder zu spät oder gar nicht erkannt wurden“, erklärt Jacob Eberle vom Bauamt auf Merkur-Anfrage. „Die Markierung dient der Verdeutlichung, dass es sich dort um eine Stoppstelle handelt.“

Auf der Strecke durchs Mühltal wurden derweil an zwei Stellen Schutzplanken montiert. In der lang gezogenen Linkskurve aus Richtung Gauting (hinter der Hauser Kreuzung) soll die neue Planke nun verhindern, dass Auto- oder Motorradfahrer geradeaus im Wald landen. In der Nähe der Mühle rüsteten Arbeiter die bestehenden Schutzplanken mit einem Unterfahrschutz nach. Diese Maßnahme soll speziell Motorradfahrern mehr Schutz bescheren.