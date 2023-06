Mit Adleraugen alle Straßen erfasst

Von: Andrea Gräpel

Die alten Karten stammen aus den 1960er Jahren und leisteten Peter Kirchbichler und Bürgermeister Georg Scheitz (l.) bis sichtbar gute Dienste insofern, dass sie nur durch Klebeband zusammenhalten. © Andrea Gräpel

Drei Tage lang hat ein Messfahrzeug die Straßen der Gemeinde Andechs genau unter die Lupe genommen, wurden Bestand und Zustand fotografiert. Wie schon in anderen Landkreisgemeinden soll die Straßeninfrastruktur in Andechs anhand der Daten künftig gezielter und digital verwaltet werden.

Andechs – Peter Kirchbichler ist im Rathaus Andechs einer der Mitarbeiter, die schon am längsten dabei sind. Weil auch die Straßen in seine Abteilung fallen, kennt der Ordnungsamtsleiter jeden Weg, ob in Erling, Frieding oder Machtlfing. Und er kennt jede Karteikarte dazu. Für jeden Ortsteil hat er auch riesige faltbare Karten, die nur noch mit Paketklebeband zusammenhalten. „Die Karten sind aus den 1960er Jahren“, weiß Kirchbichler. Er weiß auch, dass viele fehlerhafte Angaben darin immer wieder fortgeschrieben wurden. Mit der digitalen Straßenzustandserfassung, die gerade abgeschlossen wurde, erhofft er sich nicht nur Arbeitserleichterung, sondern auch, Korrekturen vorzunehmen. „Es ist viel Arbeit. Und es fehlt noch einiges“, sagt er.

Drei Tage hat ein Fahrzeug mit einem Dachaufbau gespickt mit Kameras die innerörtlichen Straßen in den Andechser Ortsteilen befahren. Der ein oder andere Bürger hat sich besorgt im Rathaus gemeldet und gefragt, ob dies erlaubt sei. Das Fahrzeug erinnerte stark an jene, die Google Street View einst für seine Umgebungsbetrachtung einsetzte, und die dann aus datenschutzrechtlichen Gründen für private Bereiche eingeschränkt wurde. Bürgermeister Georg Scheitz konnte beruhigen. Die Kameras waren nur auf den Boden gerichtet, haben mit Adleraugen (Eagle eyes) jedes Schlagloch erfasst. Sensoren ermittelten darüber hinaus zentimetergenau jede Flächen.

Am Dachaufbau des Messfahrzeuges sind alelrlei „Adleraugen“, also Kameras angebracht. © Gemeinde Andechs

„Bislang musste jemand aus dem Rathaus vor der Einrichtung von Baustellen raus, um Fotos vom Zustand der Straße zu machen. Damit niemand sagen kann, das Loch zum Beispiel war schon, was aber in Wirklichkeit ein Bagger verursacht hat“, erklärt Scheitz. Auch dies kann mit der digitalen Erfassung künftig vom Schreibtisch aus geschehen. Abgesehen davon, dass die bis zu 90 innerörtlichen Straßen priorisiert saniert und die dafür notwendigen finanziellen Mittel besser kalkuliert werden könnten. Rund 25 000 Euro ist dies der Gemeinde wert.

380 Punkte haben die Messtechniker von Eagle eye an Kirchbichler gemeldet, die er anhand alter Karten und Karteien überprüfen musste, und die dann „nachgefahren“ wurden. Kirchbichler freut sich. Dafür hat er sich eineinhalb Tage gern mit nichts anderem beschäftigt als mit den Straßen. „Jahrzehnte ist wenig passiert“, sagt er. Nun erhofft er sich eine Erleichterung. Vor allem spart ihm die Digitalisierung viel Platz. „Für unsere tägliche Arbeit ist es bedeutend einfacher“, sagt Scheitz. Er will die Digitalisierung im Rathaus weiter vorantreiben, denn die Aufgaben werden mehr, am Mitarbeiterschlüssel habe sich aber nichts geändert.