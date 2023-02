Mit Spiel und Spaß der Kälte trotzen

Von: Andrea Gräpel

Ein bisschen Schnee liegt noch: Die Kinder der Machtlfinger Waldgruppe haben einen Riesenspaß damit. © Photographer: Andrea Jaksch

Schnee hat sich in diesem Winter kaum sehen lassen, kalt wurde es trotzdem. In den vergangenen Tagen mussten auch Waldkindergärten mit Minustemperaturen und Wind umgehen. Und wenn es gar nicht mehr geht, gibt es immer noch ein „Sturmquartier“.

Machtlfing – Dick eingepackt stampft eine Vierjährige mit Schubkarre allein durch den Wald am Ortsrand von Machtlfing zum Sandkasten. Weiter hinten ist Trommeln zu hören und fröhlicher Kindergesang: die Wurzelgruppe. Die Kinder sitzen im Kreis rund um ein wärmendes Feuer und singen den Wind weg, damit er ihnen nicht den ganzen Rauch ins Gesicht bläst. Die tiefen Temperaturen machen ihnen nichts mehr aus, und ihren Erzieherinnen ebenso wenig. Im Gegenteil. „Das ist ja Teil der Waldpädagogik“, erklärt Susanne Jocher. Leben mit der Natur. Auch wenn’s kalt ist, sind die Kinder zu 80 Prozent draußen.

Die Wurzelgruppe mit aktuell 13 Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren und 100 Meter weiter die Waldgruppe mit Tippi und 18 Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren sind der Wald-Kreativ-Kindergarten Machtlfing, den die Neuriederin Ramona Marx 2016 eröffnet hat. Susanne Jocher ist seit fünf Jahren Teil des Teams, nachdem auch ihre Kinder mit dem Waldkindergarten groß geworden waren. „Diese Naturverbundenheit ist heute noch da.“ Das Feuer, erklärt die Erzieherin, sei im Winter ein wichtiges Element im Waldkindergarten. Morgens und zum Abschluss sitzen die Gruppen um dieses Feuer herum – die Wurzelgruppe um eine Feuerschale, die größeren Kinder der Waldgruppe in einem Tippi rund um eine Feuerstelle. „So lernen die Kinder gleich, mit Feuer umzugehen.“

Morgenkreis rund um eine wärmende Feuerschale: Die Wurzelgruppe mit ihren Erzieherinnen Susanne Jocher (l.) und Anna Fritsche. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Boden ist aktuell brettlhart. Die Walgruppen-Kinder spielen mit dem wenigen Schnee, der sich noch auf der Schattenseite des Tippis befindet. Vor zwei Wochen konnten sie noch einen Ausflug zum Schlittenberg an der St. Johannes-Baptist-Kirche unternehmen. Daran ist aktuell nicht zu denken. Aber es gibt genug Alternativen. Draußen dürfen sie frei spielen. Die Lichtung, auf der sich der Waldkindergarten befindet, und der Wald bieten genügend Möglichkeiten zum Herumtollen, Entdecken und Ausprobieren.

Es hat minus zwei Grad Außentemperatur, kein Kind friert. „Ich hab’ 100 Schichten an“, sagt der kleine Lorenz. Das hilft nicht nur bei Kälte. Die Kinder tun sich so dick eingepackt auch nicht so schnell weh, wenn sie mal hinfallen. Und stolz präsentieren sie ihre kunstvollen Eisplatten, die sie am Tag vorher hergestellt haben, indem sie Wasser in eine Schale gefüllt und alles, was man im Wald am Boden findet, hineingeworfen haben – Tannenzapfen und Tannenzweige, Pilze, Baumrinde oder Steine. Sie konnten staunend zusehen, wie das Wasser zu Eis gefror und hielten dann stolz ihr Kunstwerk in der mit Handschuhen gewärmten Hand. Kreativität spielt neben dem Wald im pädagogischen Konzept von Ramona Marx eine mindestens ebenso wichtige Rolle.

Ein Kunstwerk ist dieser Eisblock geworden. © Andrea Gräpel

Über beides lässt sich Kälte schnell vergessen. „Kinder spüren das nicht immer, wenn’s zu kalt wird“, weiß Susanne Jocher. Dafür sind sie und ihre Kolleginnen dann da. „Wir nehmen sie bei der Hand und spüren das schnell.“ Dann geht’s mit den Kindern in beheizte Bauwagen, jede Gruppe hat einen, die als Rückzugsort dienen. „Man sieht es den Kindern auch an, wenn sie zusammengekauert dastehen“ – dann wird’s Zeit, sich aufzuwärmen. Und wenn es gar zu unwirtlich wird im Wald, gibt es ein Notquartier. Dann ziehen die Erzieherinnen mit den Kindern in die alte VR Bank. „Unser Sturmquartier“, erklärt Susanne Jocher. Das habe jeder Waldkindergarten. In Machtlfing wurde es erst in der vergangenen Woche aufgesucht, als es nicht nur kalt, sondern sehr stürmisch war. „Ab 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sollte sich kein Kind mehr im Wald aufhalten“, sagt sie.

Gestern wehte kaum ein Lüftchen, und die Sonne strahlte wärmend vom Himmel. Am „Vogelplatz“ mit allerlei Vogelfutterstellen herrschte aufgeregtes Geflatter, sogar ein Specht ließ sich unbemerkt nieder, um Futter zu picken, während die Kinder ausgelassen mit ihren Erzieherinnen spielten.