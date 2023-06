Naturschutz-Projekt: Damit sich Kräuter nicht vom Acker machen

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Wollen für Biodiversität sorgen – nicht nur auf diesem Ackerwildkräuterfeld bei Andechs (v.l.): Petra Gansneder (Untere Naturschutzbehörde), Helene Falk (Geschäftsführerin Kreisgruppe Bund Naturschutz), Dr. Stefan Meyer (Wissenschaftler und Ackerwildkräuterspezialist), Christopher Meyer (Koordinator für Biodiversitätsberatung/Regierung von Oberbayern) und Maximilian Reisinger (Landwirt). © Dagmar Rutt

Ackerwildkräuter kartieren und fördern: Dieses Ziel verfolgt der Bund Naturschutz mit einem Projekt – auch damit landwirtschaftliche Flächen zu Lebensräumen werden.

Andechs – Acker-Hahnenfuß, echter Frauenspiegel, wildes Stiefmütterchen: Manch ein Landbewohner wird diese Namen aus der Kindheit kennen. In der Natur sind diese Pflanzen nur noch äußerst selten zu finden. Sie stehen auf der Roten Liste bedrohter Arten und sind in Bayern gefährdet bis stark gefährdet. Die Kreisgruppe Starnberg im Bund Naturschutz (BN) hat ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt gestartet, Ackerwildkräuter landkreisweit zu kartieren und ihren Bestand zu sichern und zu fördern. „Ziel ist es, die Biodiversität in unserer Landschaft zu stärken“, sagte Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der BN-Kreisgruppe, bei einem Pressetermin in Andechs.

Der BN bietet schon seit einigen Jahren Führungen zu den Äckern in und um Andechs an. Die Klostergemeinde ist für das Thema Ackerbegleitflora ein besonderes Gebiet. Dort finden sich viele blütenreiche Äcker. „Die bewirtschafteten Felder können neben ihrer Aufgabe als Lebensmittelproduzent auch ein Ökosystem sein, wenn sie Begleitpflanzen haben“, sagte Falk. Das spätestens seit dem erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Mode gekommene Anlegen von Blühstreifen entlang der Ackerränder sei zu begrüßen. Besser sei es, den Kräutern Platz zur Entfaltung inmitten der Ackerflächen zu bieten. Sie schießen von selbst aus dem Boden, wenn die Felder nicht zu dicht mit Nutzpflanzen besät und nur extensiv gedüngt werden. „Es geht um Artenschutz“, erklärte Falk, und zwar nicht nur im Bereich der Ackerwildkräuter.

Deren Bedeutung für bedrohte Feldvogelarten machte Constanze Gentz vom BN deutlich: „Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für Vogelarten sind.“ In Andechs seien wieder vermehrt Feldlerchen und Wachteln zu hören und zu sehen.

Bürgermeister Georg Scheitz ist seit 1986 Biobauer. „Ackerwildkräuter sind zwar im Ackerbau nicht gerade gerne gesehen“, räumte er ein, „aber für die Biodiversität ein wichtiger Baustein“. Das hätten auch etliche konventionelle Landwirte erkannt. „Es ist schön, wenn Nutzen und Nützen von den örtlichen Bauern so gut umgesetzt wird“, resümierte Scheitz und verhehlte nicht, dass die blühenden Äcker in Andechs auch Touristen anziehen.

Regierung von Oberbayern will Äcker finden und beraten

Christopher Meyer, Koordinator für Biodiversitätsberatung bei der Regierung von Oberbayern, hält die Entscheidung der Regierung für richtig, den Landkreis bei seinem Projekt zu unterstützen: „Wir möchten nicht nur weitere Äcker finden, die den Wildkräutern Lebensraum bieten. Wir werden auch interessierte Landwirte über Förderprogramme für extensive Landwirtschaft beraten.“ Für die Kartierung der Ackerbegleitflora hat der BN Dr. Stefan Meyer gewonnen. Der Wissenschaftler an der Universität Göttingen befasst sich seit 40 Jahren mit dem Thema. Seine Diplomarbeit als Biologe hat er über Ackerwildkräuter geschrieben. Ein Drittel der deutschen Landschaft sei Ackerfläche. Vor mehr als einem halben Jahrhundert seien 23 Wildkräuterarten auf 100 Quadratmeter dieser Flächen gezählt worden. „Mittlerweile haben sich viele Arten im wahrsten Sinne des Wortes vom Acker gemacht“, sagte der Biologe. Derzeit zählt er nur noch sieben. „Wir brauchen mehr Blüten“, richtete Meyer den Appell an die Politiker. Denn anders als Wald und Wiesen seien Ackerflächen beim Naturschutzgesetz außen vor. Im Kreis Starnberg hat er den ersten Teil seiner Kartierung bald abgeschlossen. Bei der Begutachtung der Äcker inspiziert er diese in der Regel vom Feldrain aus: „Ohne Genehmigung des Landwirts dürfen wir die Ackerflächen nicht betreten.“

Bei Maximilian Reisinger war das anders. Der Nebenerwerbslandwirt hat seine drei Äcker für Meyer freigegeben. Auch die Demonstrationsfläche beim Pressetermin: ein knapp 0,6 Hektar großes Feld am Kreuzweg zwischen Kloster Andechs und der Friedenskapelle. Auf dem mit Wintergerste besetzten Acker hat Meyer 40 Wildkräuter kartiert, darunter zahlreiche gefährdete Arten. Besonders erfreut ist der Biologe über zwei Entdeckungen, die bislang einzigartig im Landkreis sind. Bei Gut Delling hat er ein Acker-Zahnkraut kartiert. Und am Wörthsee ist er auf einen Sumpfquendel gestoßen.

Petra Gansneder von der Unteren Naturschutzbehörde dankte dem BN für sein Engagement. „Wir als chronisch unterbesetzte Behörde könnten das gar nicht leisten“, sagte sie in der Hoffnung, dass das Projekt weitere Aktivitäten zur Steigerung der Biodiversität nach sich ziehen möge. Die Bestandsaufnahme der Ackerwildkräuter wird im kommenden Jahr von Mai bis Juli fortgesetzt.