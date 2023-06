NBH bleibt Kundschaft aus

Von: Andrea Gräpel

Das Lager in Frieding ist voll, aber es gibt keine Abnehmer: Ulrike Kerzel (l.) und Hannelore Almus bedauern, dass der Kleiderbasar schließen muss. Gäbe es in Erling einen Raum,würden sie das Angebot aufrecht erhalten. © Andrea Jaksch

Das Lager ist voll, aber die Nachfrage ist gleich null. Der Kleiderbasar der Nachbarschaftshilfe Andechs, der im alten Schulhaus in Frieding untergerbacht ist, hat nur noch in diesem Monat geöffnet.

Frieding – Die Nachbarschaftshilfe Andechs (NBH) hat den Kleiderbasar erst im Mai vergangenen Jahres von dem Flüchtlingshelferkreis übernommen und seitdem offizielle Öffnungszeiten angeboten. Das erste Jahr gab es noch eine Nachfrage, seit Beginn dieses Jahres ist sie eingeschlafen. „Seitdem sitzen wir überwiegend allein hier“, sagt Vorsitzende Ulrike Kerzel. Sechs bis sieben Frauen von der Nachbarschaftshilfe wechseln sich mit dem Dienst ab. Aber der Aufwand lohne sich nicht mehr. Nur noch im Juni ist der Basar in der Widdersberger Straße 14 in Frieding deshalb noch geöffnet – immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr und an diesem Samstag, 3. Juni, von 10 bis 12 Uhr. Dabei ist das Lager voll – nicht nur mit gebrauchten Kleidern in allen Größen, auch mit Schuhen, Bettwäsche, Rucksäcken, Kinderbetten und dergleichen mehr.

Gegründet worden ist der Basar unter dem Namen Kleiderkammer schon 2015 mit Beginn der Flüchtlingswelle. „Nicht mit offiziellen Öffnungszeiten“, sagt Hannelore Almus, die die Initiative damals ergriffen hatte und bis heute dabei ist. „Das war als Lager tituliert“, sagt sie, „es durften immer nur zwei, drei Leute gleichzeitig rein.“ Die Flüchtlinge seien damals mit einem Bus nach Frieding gefahren worden und durften sich dort dann einkleiden. „Wir waren immer auf Abruf bereit“, erinnert sich die Erlingerin zurück. Ab 2018 gab es feste Zeiten, zu denen ein Anschluss an den Linienbus gewährleistet war. Das funktionierte ganz gut. Vor allem mit der Einführung des 9-Euro-Tickets. „Jetzt können sich Flüchtlinge das nicht mehr leisten.“ Eine Mutter mit Kind habe ihr erzählt, dass sie 10,50 Euro hin und zurück bezahlen müsse. „Das ist ihr zu teuer.“ Mit dem 49-Euro-Ticket könnte es vielleicht wieder funktionieren. Aber die Entscheidung ist gefallen.

Lange haben Ulrike Kerzel und Hannelore Almus nach einem alternativen Raum in Erling Ausschau gehalten. In Erling würde der Kleiderbasar vielleicht noch frequentiert – dort befindet sich auch die Gemeinschaftsunterkunft. Die Suche blieb aber ohne Erfolg. „Niemand hat Platz, auch die gemeindlichen Immobilien sind vergeben“, bedauert Ulrike Kerzel. Gerne würde sie das Angebot bestehen lassen. Parallel zur Möbelbörse fände sie es geradezu ideal.

Die Kleiderstangen im Kleiderbasar in Frieding sind gesteckt voll. Sie waren es auch vor einem Jahr bei der Übergabe. Deswegen war die Entscheidung gefallen, das Angebot allen zu bieten wollen, nicht nur Flüchtlingen. Mit offiziellen Öffnungszeiten. „Es lief gut bis Oktober 2022“, sagt Ulrike Kerzel. Sie hat alles notiert. Viele Ukrainerinnen hatten das Angebot wahrgenommen. „Bis aus Eichenau sind sie gekommen.“ Dann war es vorbei. „Von der Gemeinschaftsunterkunft in Erling kommt auch keiner mehr“, sagt Hannelore Almus. Schon seit ein paar Wochen nehmen die Damen deshalb schon keine gebrauchte Kleidung mehr an.

Sollte sich bis dahin keine Ausweichmöglichkeit in Erling anbieten, wird die Nachbarschaftshilfe Andechs nach dem letzten Öffnungstag in Frieding am 29. Juni den Bestand anderen, bestehenden Kleiderbasaren anbieten – der Herrschinger Insel oder der Nachbarschaftshilfe Hechendorf zum Beispiel. Was übrig bleibt, werde eventuell nach Rumänien verschickt oder dem BRK überlassen. Darüber müssen Ulrike Kerzel und Hannelore Almus noch nachdenken. Im Zweifelsfall wird es weggeworfen. Es wäre schade drum.