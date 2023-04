„Ohne Investitionen geht es nicht“

Von: Andrea Gräpel

Investitionen wie die ins neue Feuerwehrhaus in Frieding, sind weiter notwendig auch bei knappen Kassen, meint Bürgermeister Georg Scheitz. © Andrea Jaksch

90 Besucher kamen zur Bürgerversammlung in Andechs. Bürgermeister Georg Scheitz beschönigte nichts, blieb aber Optimist.

Andechs – Über so viel Interesse an der Bürgerversammlung freute sich Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz riesig. Schon vor einem Jahr war der Klostergasthof zu diesem Anlass gut gefüllt, am Montag verfolgten rund 90 Bürger aus allen drei Ortsteilen und auch Landrat Stefan Frey interessiert, welche Zahlen Scheitz vorlegte. Und jeder weiß, diese Zahlen sind nicht nur erfreulich – es gab deshalb auch kritische Nachfragen.

In 50 Power-Point-Ansichten fasste Scheitz die aktuelle Situation zusammen. Auch im Vergleich zu Jahren 2019 bis 2021 etwa, in denen sich die 3880-Seelen-Gemeinde im Schnitt über Gewerbesteuereinnahmen von jeweils drei Millionen Euro freuen konnte. 2022 waren es nur noch rund 1,3 Millionen Euro. Für dieses Jahr wagt die Verwaltung einen vorsichtigen Ansatz von 1,75 Millionen Euro – aber auch nur dank einer Erhöhung des Hebesatzes. Der gesunkenen Gewerbesteuer gegenüber stehen steigende Ausgaben. Max Pänzinger, langjähriger Geschäftsstellenleiter und Kämmerer der Gemeinde Andechs, der seit 2020 im Ruhestand ist, wunderte sich sehr. Er erinnere sich noch gut an den Schulbau und die damalige Verschuldung in Höhe von drei Millionen Euro, die zur Folge gehabt habe, dass die Gemeinde über Jahre keine Kredite mehr habe aufnehmen dürfen. Heuer steigt der Schuldenstand vermutlich auf 6,5 Millionen Euro. „Wie kann man da noch Kredite tilgen?“, fragte Pänzinger ungläubig. Scheitz’ Antwort war die langfristige Finanzplanung, die es in Andechs seit 2022 gibt. Der Bürgermeister räumte ein, Investitionen und freiwillige Leistungen zurückschrauben zu müssen, „aber ohne Investitionen geht es auch nicht“. Pänzingers Verwunderung galt wohl auch mehr der Aufsichtsbehörde in Starnberg, die ihm seinerzeit die Kreditbremse fest anzog. Aktuell darf Andechs aber weiter Kredite aufnehmen.

Ein anderer, der die Kommunalpolitik als Gemeinderat lange begleitete, ist Georg Zerhoch. Der Friedinger fragte nach, was aus den Grundwasserwerten, vor allem Nitrat, geworden sei. Viele Jahre hatte Andechs mit erhöhten Werten zu kämpfen. Die Zusammenarbeit der Wassergewinnung Vierseenland mit den Landwirten trage aber Früchte, sagte Scheitz, der auch Verwaltungsratsvorsitzender dieses Zusammenschlusses ist. „Wir haben sehr gute Werte.“ Sorgen bereite ihm vielmehr der Grundwasserstand: „60 Zentimeter unter Normal. Da müssen wir drauf aufpassen. Ich freu mich jeden Tag, den es regnet.“ Und stellte die mahnende Frage an alle: „Ob der Garten im Sommer jeden Tag gepflegt werden muss?“

Die Umwelt betrifft auch der Mobilfunkmast, der in Machtlfing geplant ist (wir berichteten), nach dem Matthäus Höfler fragte. Scheitz stimmte zu: „Das ist nicht der richtige Platz.“ Er würde ihn lieber im Wald sehen. Er räumte allerdings ein, dass die Gemeinde kaum Mitsprache habe, nur auf „Einsicht“ des Betreibers hoffen kann – in dem fall Vodafone. Einen Wunsch hatte am Ende auch Scheitz mit Blick auf Landrat Frey: „Einen Radlweg zum Gymnasium runter.“ Die Verbindung entlang der Staatsstraße nach Herrsching ist schon lange ein Anliegen und wird mit fortschreitendem Schulbau nur dringender.