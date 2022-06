„Personen in Gefahr“: Jahresübung der Feuerwehr mitten in der Gemeinderatssitzung

Von: Andrea Gräpel

Jeder Handgriff sitzt: Die Rauchentwicklung hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff, und die erste Person war bereits 15 Minuten nach der Alarmierung gerettet. © Andrea Jaksch

Die Jahresübung der drei Andechser Feuerwehren platzte heuer mitten in die Gemeinderatssitzung. Und in der Lokalpolitik sind die Einsatzkräfte gut vertreten.

Andechs/Frieding – Bürgermeister Georg Scheitz hatte schon einige Male nervös auf sein Handy gespitzt, bevor der Alarm seines Handys mitten in der Ratssitzung am Dienstag losging. „Starke Rauchentwicklung. Personen in Gefahr“, stand da, und schon klingelten auch die nächsten Handys. Denn alarmiert wurden alle drei Ortswehren von Andechs, und am Ratstisch ist die Feuerwehr stark vertreten.

„Was machen wir jetzt?“, fragte Scheitz in die Runde. Die Tagesordnung war noch längst nicht abgearbeitet. Aber wenn alle Feuerwehrleute gegangen wären, „dann ist die Sitzung vorbei“, dann wäre die Runde nicht mehr beschlussfähig gewesen. Es war ihm anzusehen, dass er – selbst noch aktiver Feuerwehrmann – gerne aufgesprungen, beziehungsweise fertig gewesen wäre. So aber verpasste er die jährliche Übung aller drei Wehren um etwa eineinhalb Stunden. Die Kommandanten der Ortswehren hatten die Übung ausgeheckt, Einsatzleiter war Stefan Sedlmayr, denn „gebrannt“ hat es im Vereinsheim Frieding. Vor allem Atemschutzgeräteträger waren gefragt, da es im Keller „Vermisste“ gab, die erst mal gefunden werden musste. 15 Minuten nach der Alarmierung war die erste Person gerettet.

Sedlmayr ist stolz. Insgesamt folgten 40 bis 45 Einsatzkräfte der Alarmierung, ausreichend Atemschutzgeräteträger. Ein guter Schnitt, fand er. Einmal im Jahr führen die drei Ortswehren aus Andechs so eine Übung durch, um das Zusammenspiel zu perfektionieren – und am Ende auch die Gemeinschaft zu pflegen. Das wusste auch Scheitz, der mit Florian Frey und Christian Kaiser noch zum „Brandort“ eilte, auch wenn sie viel zu spät kamen.