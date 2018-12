Pkw verkratzt und demoliert

In zwei Fällen von Sachbeschädigung sucht die Gautinger Polizei Zeugen.

Gauting - Zwischen Freitag, 21. Dezember, 23.30 Uhr, und Samstag, 22. Dezember, 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen an der Hangstraße in Gauting geparkten schwarzen BMW X 3 beschädigt. Er zerkratzte die beiden Türen auf der rechten Fahrzeugseite und den rechten hinteren Kotflügel. Der Sachschaden beträgt nach Mitteilung der Polizei etwa 1500 Euro. In der Zeit von Sonntag, 23. Dezember, 18.45 Uhr, bis Montag, 24. Dezember, 16.30 Uhr, war Am Schloßpark in Gauting ein silberner VW Polo Ziel einer weiteren Sachbeschädigung. In diesem Fall zertrümmerte der Täter die linke hintere Fensterscheibe, den linken Außenspiegel und schlug eine Delle in den vorderen linken Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens beträgt mindestens 1000 Euro, schätzen die Beamten. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen werden an die Polizeiinspektion Gauting erbeten unter Telefon (089) 8 93 13 30.