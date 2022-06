Prior Sattlers Fingerzeig

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Franz Nickel an einem Entwurf für einen Brunnen zu Ehren Pater Prior Magnus Sattlers. © Photographer: Andrea Jaksch

Erling wird 2026 mindestens 1250 Jahre alt, so alt ist jedenfalls die erste urkundliche Erwähnung. Vorbereitungen für das anstehende Fest gibt es bislang zwar weder im Rathaus noch bei den Vereinen. Aber es gibt bereits Ideen – zumal die Feier zum Ortsjubiläum 1976 in die Geschichte einging.

Erling – „Es wäre schön, wenn die Geschichte Erlings lebendig bliebe, wenn es einen Platz gäbe, wo man sagt: treff’ ma uns bei der Kutta Miedl oder beim Sattler“, sagt Franz Nickel. Seit eineinhalb Jahren arbeitet der 78-jährige Erlinger an der Figur von Magnus Sattler (1827-1901), einst Prior des Klosters Andechs. Ohne den „unveredelten Allgäuer“, wie Sattler sich selbst nannte, hätte Erling seinen Friedhof an der Friedenskapelle nicht. Nickel ist fasziniert von der Figur, die bislang nur als Bozzetto existiert, ein erstes, skizzenhaftes Modell für eine Figur oder eine Plastik. Nickels Idee ist, bis zur 1250-Jahr-Feier Erlings im Jahr 2026 einen Brunnen mit Sattler darauf zu installieren. Mit dieser für Erling prägenden Figur, dem ersten Ehrenbürger des Klosterdorfes.

Auch von der Kutta Miedl gibt es im Hause Nickel ein Bozzetto, als ob es darauf warte, groß in Bronze gegossen zu werden. Kutta Miedl, die „weiße Frau“. Eine Felsenhöhle hat ihr wohl als Unterschlupf gedient. 1735 starb sie am Lichtmess-Tag im Erlinger Armenhaus, gleich unterhalb der Nickels an der Kientalstraße. Die älteren Erlinger wie Nickel kennen sie als „Kinderschreck“. Als Kindern wurde ihnen eingebläut, wenn sie sich ins Kiental trauten, würde sie die Miedl dort holen. Denn wegen der gefährlich steilen Abhänge war es ihnen ausdrücklich verboten, dort zu spielen. „Eigentlich“, sagt Nickel verschmitzt vielsagend.

Geschichten wie diese könnten aufleben, wenn Erling Jubiläum feiert. In der Gemeinderatssitzung diese Woche hatte Florian Frey (CSU) darauf hingewiesen, dass es Zeit wäre, sich vorzubereiten und sich mit den Vereinen zusammenzusetzen. Denn die 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren ging in die Geschichte ein. Bürgermeister Georg Scheitz hatte sie als „Kelte“ erlebt, andere Erlinger traten als Römer auf. Und auch Franz Nickel hatte zum großen Festzug beigetragen. Das Graf-Rasso-Tor auf einem der vielen Festwagen hatten sein Vater und er gestaltet.

In einer 125 Seiten umfassenden Festschrift wurde die komplette Geschichte Erlings aufgerollt – von der ersten urkundlichen Erwähnung 776, als „Erilingun“ dem Kloster Schlehdorf gestiftet wurde und sogar weiter zurück zu Kelten und Römern. Auf der Flur mit Namen Raingrub, an der Grenze zu Machtlfing, hatte es nachweislich einen Gutshof aus der römischen Kaiserzeit gegeben. Dies alles ist in der Festschrift zusammengefasst. Darin sind auch alle Ehrenbürger aufgeführt – nach Sattler waren dies der alte Schulmeister Metzger 1912 und Bürgermeister Seilersdorfer in den 1960er-Jahren. Danach gab es keine Ehrenbürgerschaft mehr, sondern zwei Bürgermedaillen – 1992 für Pater Coelestin Stocker und 1994 für Altbürgermeister Ludwig Mörtl.

Zwei Bürgermedaillen wurden verliehen, beide aus der Hand von Franz Nickel: Diese erhielt Pater Coelestin 1992. © Privat

Die Gestaltung der „Anerkennung besonderer Dienste“ lag ebenfalls in den Händen Nickels. Dieser hat erst nach seiner Holzbildhauer-und Steinmetzausbildung Abitur gemacht, Kunsterziehung studiert und wurde schließlich Studiendirektor am Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung, wo er an der Meisterschule für Bildhauer sowie Gold- und Silberschmiede unterrichtete. Entsprechend handwerklich aufwendig und kunstvoll sind die Medaillen gestaltet, die seit 1994 aber nicht wieder verliehen wurden. Mit Blick auf seinen Lebenslauf sagt Nickel stolz: „Wenn ich was vorhabe, ziehe ich das gnadenlos durch.“

Derzeit ist dies das Projekt Sattler. Für Nickel ist er die prägende Figur der jüngeren Geschichte des Klosterdorfs. Der Prior hatte 1870/71 die Friedenskapelle errichten lassen. Ein Verdienstkreuz wurde ihm verliehen. Ja, selbst Kaiserin Sisi wandte sich an den bärbeißigen Mönch, als ihr einziger Sohn, Erbprinz Rudolf von Österreich, 1889 Selbstmord begangen hatte. Sie suchte Trost, Sattler aber nahm auch vor standeshöheren Personen kein Blatt vor den Mund und antwortete: „Hätten Sie ihn zu uns in die Strafanstalt (Nikolaus-Erziehungsanstalt Rothenfeld, Anm. d. Red.) herauf gegeben, so wäre das nicht vorgekommen.“ Die Kaiserin verließ daraufhin empört das Kloster und kehrte viele Jahre nicht zurück.

Geradeheraus, rustikal – so sei er gewesen, sagt Nickel, der drei Anläufe machte, um diesen energischen Ausdruck in seinem Entwurf so festzuhalten, dass er den Charakter des Mönchs trifft. Die Figur zeigt mit dem Finger nach oben. Nickel hat den Standort deshalb genau vor Augen – auf die Friedenskapelle soll Sattler zeigen, dort, wo er ohne Genehmigung 1887 den ersten Toten zur letzten Ruhe bettete, Frater Gabriel Schropp. Auf die Rüge des königlichen Bezirksamts habe Sattler wütend geantwortet: „Wenn’s euch nit passt, dann grabt ihn halt wieder raus.“ Seither gibt es an der Friedenskapelle den Friedhof.

Magnus Sattler, Kutta Miedl, die Bürgermedaillen – Nickel hat viele Ideen. Die Gemeinde hat noch gut dreieinhalb Jahre Zeit, sich auf das Jubiläum vorzubereiten. In Herrsching, das zeitgleich 1250 Jahre alt wird, laufen die Vorbereitungen für das Jubiläum zumindest bereits im Gemeindearchiv.

Diese Bürgermedaille erhielt Altbürgermeister Ludwig Mörtl 1994. © Privat