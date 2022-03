Quereinsteiger bringen frischen Wind mit

Von: Andrea Gräpel

Bereit zum Fotoshooting (v.l.): Nicolas Stötter, Zugführer Georg Feigl, Bastian Laucke, Marina Herbert, Vorstand Florian Frey, Thomas Stumbaum, Zweiter Vorstand Peter Pfänder, Christian Koder, Zafer Becir, Kommandant Josef Pfänder und dessen Stellvertreter Maximilian Fendt. © Andrea Jaksch

Nachwuchs ziehen sich Freiwillige Feuerwehren mit ihren Jugendfeuerwehren eigentlich selbst heran. Die Pandemie hat nun einen ganz neuen Trend angestoßen: In Erling freuen sich die Feuerwehrleute über Unterstützung durch immer mehr motivierte Quereinsteiger.

Erling – Mit dem Team Josef Pfänder und Florian Frey hat es bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Generationenwechsel gegeben, der sich nicht nur am Altersdurchschnitt der etwa 55-köpfigen Mannschaft ausmacht. Der 36-jährige Kommandant und sein 35-jähriger Vorstand bringen spürbaren Schwung in die Reihen. Die Pandemie hat den beiden dabei in die Hände gespielt, denn so manch einer, der sonst zur Arbeit pendeln musste, fand sich im Homeoffice wieder, verbrachte mehr Zeit zu Hause. „Wir sind aktuell auch untertags voll einsatzfähig. Die Übungsbeteiligung ist doppelt so hoch wie vor Corona. Nicht selten kommen mehr Leute, als es Plätze im Auto gibt“, freut sich Zugführer Georg Feigl.

Dabei sind auch Neubürger. Denn Erling ist der durch Zuzug am stärksten gewachsene Ortsteil von Andechs. Nicolas Stötter (35) zum Beispiel. Vor zwei Jahren ist er mit seiner Familie nach Erling gezogen und wurde so herzlich empfangen, dass es ihm ein Bedürfnis gewesen sei, sich in der Dorfgemeinschaft einzubringen. „Es gab die gängigen Optionen“, sagt er, „Gemeinderat, Heimatverein oder Feuerwehr.“ Für eine Kandidatur zur Gemeinderatswahl war es zu spät, also entschied er sich für die Freiwillige Feuerwehr und nahm seinen Nachbarn, den Werbefilmer Bastian Laucke (38), gleich mit.

Viele der neuen Feuerwehrkameraden kennen sich als Eltern über die Kinder, die gemeinsam Betreuungseinrichtungen und Schule in Erling besuchen. Obwohl aus dem Nachbarort Seefeld, war auch für Marina Herbert (31) alles neu, als sie mit ihrem dreijährigen Sohn nach Erling zog. Seit 22 Jahren ist die Intensiv-Kinderkrankenschwester schon Mitglied der Wasserwacht Pilsensee. Für sie stand außer Frage, dass sie auch in ihrem neuen Wohnort helfen möchte. Auch sie entschied sich für die Feuerwehr. Seit August ist sie dabei und begeistert. Sie ist eine von insgesamt sechs Frauen in der Mannschaft.

Mit Thomas Stumbaum (49) haben die Erlinger Feuerwehrler nicht nur einen weiteren Quereinsteiger gewonnen, sondern auch einen neuen „Wirt“ ihres „Feuerwehrstüberls“. Der Banker war kaum dabei, als er dort die Regie übernahm. „Das macht mir Spaß. Das hab ich früher auch gemacht.“ Seither ist es gemütlicher nach den Montagsübungen – die Gemeinschaft am Steinrinnenweg ist gewachsen. Auch an Montag stellte Thomas Stumbaum Schüttelbrot und Schinken auf den Tisch, als es um ein Fotoshooting für die nächste Werbekampagne ging.

„Wir wollen Plakate im Ort aufhängen“, erzählt Florian Frey. Nicht die, die der Feuerwehrverband zur Verfügung stellt, „sondern mit unseren eigenen Leuten, die man kennt“. Was eignet sich da besser, als die sechs Neuzugänge abzulichten. Den Werbeprofi dafür haben sie mit Bastian Laucke in ihren eigenen Reihen. Ein Glücksfall. Obwohl die Aktiven einer Feuerwehr grundsätzlich ein breites Spektrum an Berufen bieten. „Wenn ich einen Handwerker brauche, brauche ich kein Branchenbuch. Hier sitzen alle Gewerke am Tisch“, sagt Thomas „Stubsi“ Stumbaum.

Wie Thomas Stumbaum ist auch Christian Koder (41) Erlinger, hatte aber mit der Jugendfeuerwehr nichts am Hut. Als Jugendlicher war er mehr mit dem TSV Erling und dem Trachtenverein unterwegs. Zur Feuerwehr zog es den Spengler erst nach einem Schlüsselerlebnis, als nämlich bei einer Dachsanierung in Wartaweil ein Dach in Flammen aufging. „Da war ich live dabei“, sagt er. Und offenkundig hat ihn das Zusammenspiel der Einsatzkräfte so beeindruckt, dass er es seinem 16-jährigen Sohn Vicenz gleichtat, der schon Mitglied der Jugendfeuerwehr war, und direkt in die Heimat-Ortsfeuerwehr eintrat.

Ein weiterer Spätberufener ist Zafer Bicer (41). Ebenfalls ein echtes Erlinger Gewächs, aber auch erst seit einem Jahr aktiv dabei. „Beim Anbau hab ich auch schon mitgeholfen“, betont er fast entschuldigend. Als sich seine Freunde Thomas Stumbaum und Christian Koder entschieden, aktive Mitglieder zu werden, sprang auch er auf den Zug auf.

Herangeführt an die Aufgaben einer Feuerwehr werden die Neuen durch Georg Feigl. „Die letzten 30 Jahre hatten wir gar keine Quereinsteiger. Nun gleich sechs“, freut er sich. Früher wurde der Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr rekrutiert, daran kann auch er sich erinnern, ist er doch seit seiner Kindheit dabei. Über ein Mangel an Einsatzkräften könne die Ortswehr aktuell nicht klagen. „Wir halten uns relativ gut.“ Außerdem habe sich das gute Miteinander mittlerweile rumgesprochen, „wir haben schon wieder einige Anfragen, auch von Frauen“. Mit der nächsten Werbekampagne will die Feuerwehrführung jedoch versuchen, die Neuzugänge zu bündeln. „Sechs bis acht Leute auf einmal auszubilden, ist effektiver als immer nur einen pro Jahr.“ Mit den Plakaten laden die Aktiven deshalb für 23. Mai (20 Uhr) zu einem Infoabend.

Wie abwechslungsreich die Aufgaben einer Feuerwehr sind und wie unterschiedlich die Einsatzgebiete, das soll bei diesem Infoabend aufgezeigt werden. Denn auch unter aktiven Feuerwehrleuten gebe es Mitglieder, die etwa ein Problem hätten, Blut zu sehen. „Die werden dann bei der Sicherung des Verkehrs eingesetzt.“ Es gebe viele Möglichkeiten, so Florian Feigl. Unter Beweis gestellt wurde dies bei den jüngsten Ereignissen. Selten hat es für die Freiwilligen der Feuerwehr Erling-Andechs so viele Einsätze gegeben wie zuletzt: Angefangen beim Brand der Flüchtlingsunterkunft, über das Feuer im Bauwagen der Dorfjugend bis hin zum Einsatz bei der Molkerei Scheitz, als dort Gefahrgut austrat. „Eigentlich brennt es aber eher selten. Auch Brandmeldeanlagen werden immer zuverlässiger. Meistens sind es technische Hilfeleistungen, zu denen wir rausmüssen“, sagt Florian Frey.

Der Vorstand ist hoch motiviert, die Entwicklung weiter voranzutreiben – auch über soziale Medien, die von Trixi Scheitz bedient werden. Stolz zeigt Frey auch auf das neue Logo mit den beiden Kirchen – „Erling und Andechs“, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Nicht nur die neue Freizeitkleidung der Feuerwehrleute soll das Logo tragen, auch die Einsatzfahrzeuge bekommen ein neues „Branding“ neben dem Wappen verpasst. Spätestens am 25. Juni wird es groß zu sehen sein, wenn die neuen Fahrzeuge (GW L1 und MLF) endlich geweiht werden können. Schon seit 2021 sind sie im Einsatz. Es ist das erste große Fest, zu dem die Erlinger einladen und auf das sich die alten Hasen genauso freuen wie die Neuen.