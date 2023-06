Raritäten auf Schritt und Tritt

Historische Uniformen sollen wieder zum Einsatz kommen bei festlichen Umzügen: In Schale geworfen haben sich hier für Verein und Feuerwehrmuseum (v.l.) Ferdinand (6), Vize-Museumschef Manfred Zollner, Vereinsvorsitzender Georg Feigl und „Museumsdirektor“ Walter Feigl. Ja, schön wär’s schon, wenn wir mehr Platz hätten oder irgendwie anbauen könnten. Walter Feigl hat das Feuerwehrmuseum vor 15 Jahren initiiert. heute platzt es aus allen Nähten. © Uli Singer

An der Kientalstraße 1 in Erling befindet sich das einzige Feuerwehrmuseum weit und breit. Seit 15 Jahren schon sind hinter den großen Toren im alten Bauhof historische Raritäten rund um das Löschwesen aufbewahrt. Am 24. Juni wird das Jubiläum groß gefeiert.

Erling – Visionen gepaart mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Tradition und Brauchtum finden sich in der Person von Walter Feigl wieder. Der 66-jährige Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs hat sich nicht nur als aktiver Feuerwehrmann bewährt, denn genauso liegt ihm die Geschichte am Herzen. Im Besonderen die Geschichte der Feuerwehr. Er hat vor 15 Jahren das einzige Feuerwehrmuseum im Landkreis Starnberg initiiert und wenig später den historischen Feuerwehrverein dazu ins Leben gerufen. Statt Wassermeister, der er im Hauptberuf war, kann er sich nun mit vollem Einsatz seiner Funktion als „Museumsdirektor“ widmen.

Fragt man Feigl, wie er zu all den historischen Feuerwehrsirenen, den Spritzenwagen aus Ur-Ur-Ur-Großvaters Zeiten oder an eine Reihe Feuerwehrhelme gekommen ist, die an historischer Schönheit nicht zu überbieten sind, grinst der gebürtige Erlinger nur. „Beziehungen muaßt hom und an guadn Riacha“, meint er vielsagend. Seine über Jahrzehnte gesammelten mehrere Hundert Exponate zeigen die Entwicklung der Feuerwehren im Allgemeinen, jedoch im Besonderem die der 1874 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Erling. Und obwohl das Museum schon so voll ist, dass es aus allen Nähten zu Platzen droht, hält Feigl die Augen weiterhin offen auf der Suche nach weiteren Raritäten. Im vorderen Teil des alten Bauhofs an der Kientalstraße 1 ist das Feuerwehrmuseum seit 2008 untergebracht.

„Ja, schön wär’s schon, wenn wir mehr Platz hätten oder irgendwie anbauen könnten. Aber im Moment ist da leider nichts vorgesehen“, sagt Feigl. Deshalb müssten die vielen seit Jahren ausgelagerten Exponate weiterhin in Garagen oder anderweitigen Lagern ein aus seiner Sicht trauriges Dasein führen. Zum Beispiel ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahre 1976. „Das Fahrzeug gehörte der Gemeinde, wurde aber vor gut zehn Jahren ausgemustert. Nachdem wir versprochen hatten, es zu pflegen und auch fahrtüchtig zu halten, wurde uns das Auto überlassen. Da wir als Eigner für die Unterhaltskosten aufkommen müssen, gründeten wird vor zehn Jahren den „Historischen Verein“ innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Erling, dem 30 Mitglieder angehören. Heute steht das Tanklöschfahrzeug in einer Garage, wird aber immer wieder bewegt, um nicht einzurosten.“ Und dann greift Feigl in ein Fach, in dem er ganz besondere Schätze aufbewahrt und nun seine neuesten Errungenschaften hervorholt. Sicher in einer Mappe verwahrt, präsentiert er Kopien einer „Allgemeinen Feuerordnung“ vom März 1791, einen historischen Bericht, wonach die Andechser Löschgruppe am 30. August 1825 sowie die Erlinger Wehr anno 1834 beim Löschen des damaligen Klosters Weilheim mit im Einsatz waren, und zu guter Letzt einen mehrseitigen Schriftverkehr zwischen der damals noch selbstständige Gemeinde Erling und der „Königlichen Baierischen Regierung des Isarkreises, Kammer der Finanzen“, in dem ein finanzieller Zuschuss für eine neue Feuerlöschspritze beantragt und ausgehandelt wurde.

Museum und Verein hat Feigl schon initiiert. Aber es geht noch weiter: „Ich möchte eine größere Gruppe aufbauen, die in historischen Uniformen künftig bei Feuerwehr- , aber auch anderen Umzügen mitmarschiert. Dazu haben wir schon einige alte Uniformjacken komplett hergerichtet. Leider waren damals die Menschen sehr schmal, weshalb viele von uns nicht mehr hineinpassen. Auch mir hat keine der alten Jacken gepasst, deshalb habe ich mir bei einem Schneider, der auf historische Uniformen spezialisiert ist, extra eine neue in meiner Größe schneidern lassen.“ Diese werde er erstmals öffentlich beim Jubiläumsfest am Samstag, 24. Juni, tragen. Ein Fest, zu dem nicht nur die Museumsgründung gefeiert wird (die Einweihung fand erst 2009 statt), sondern auch zehn Jahre Feuerwehrverein und 25 Jahre Möbelbörse (wir berichteten), die im hinteren Teil des alten Bauhofsgebäudes untergebracht ist. Und weil Geschichte verbindet, feiern die Hüter der alten Dorfschmiede gleich mit. Sie wurde vor zehn Jahren wiedereröffnet. Die jeweiligen Gastgeber öffnen ihre Tore 9 bis 15 Uhr. Damit sich die Besucher nicht verlaufen, hat Feigl einen mannshohen Feuerwehrmann gefertigt, der auch künftig den Weg weist. Regnet es am geplanten Festtag, wird die Feier auf Samstag, 29. Juli, verschoben.

Uli Singer