Regelmäßiges Oldtimer-Open-Air

Von: Andrea Gräpel

Ein Triumph, Baujahr 1959, ist Nikolas Albrechts „bestes Pferd“ im Stall. Foto: privat © privat

Seit neun Jahren organisiert Nikolas Albrecht (64) einen Stammtisch für Oldtimer-Freunde aller Automarken – mittlerweile im Herrschinger Brauhaus. Nun soll ein zweites regelmäßiges Treffen dazukommen – jeden zweiten Sonntag im Monat in Andechs, ein Open-Air direkt am Minigolf-Platz neben dem Klosterparkplatz.

Herrsching/Andechs - Albrecht fährt seit 33 Jahren einen englischen Triumph, Baujahr 1959, ist Mitglied im sogenannten Triumph-Register. In seiner Garage in Fischen stehen darüber hinaus ein Rolls-Royce von 1961, den er auch touristisch in München einsetzt, ein Porsche 911, Baujahr 1983, und ein 7er BMW aus dem selben Jahr – sein „Alltags-Oldtimer“, wie er sagt. Albrecht kam 2004 an den Ammersee, erst nach Breitbrunn, seit sechseinhalb Jahren lebt er in Fischen. Im Fünfseenland ist der Spross einer Karosseriebauerfamilie sofort auf Gleichgesinnte getroffen – unter anderem in der Werkstatt. „Wenn’s wenig sind, kommen zum Stammtisch in Herrsching zehn, zwölf Leute“, sagt er. Beim großen Oldtimer-Treffen, das er beim Rewe in Mitterfischen organisiert hatte, waren es sogar 500 Oldtimer. „Es gibt wahnsinnig viele Leute, die alte Autos in der Garage stehen haben“, weiß Albrecht.

Darum soll eine kleine Ausgabe des großen Oldtimer-Treffens nun jeden Monat stattfinden. Ein Treffen, bei dem nicht nur das Gespräch, sondern vor allem das Auto im Vordergrund steht. Das Treffen – für alle Marken und gerne auch Motorräder – soll jeden zweiten Sonntag im Monat ab 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters stattfinden, erstmals am 10. Juli.

Zuvor gibt es noch eine Oldtimer-Ausfahrt durch die französischen Seealpen an die Cote d’Azur, ebenfalls von Albrecht organisiert. Er habe schon 28 Touren mitgemacht, erzählt er. Und er sei nur einmal liegen geblieben. grä